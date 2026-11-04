朱咪咪撕破市儈形象自掏腰包氹老人家真相曝光：要積吓福

現年72歲的資深藝人朱咪咪，宣佈將於2027年1月8日及9日在伊利沙伯體育館舉行兩場《朱咪咪「又嚟開」慈善演唱會》，昨日（3日）她出席記者會時，一改以往在屏幕前被指「好市儈」的形象：「我係市儈，你睇個樣就知啦。冇錢啊，冇得傾。」不過大會代表隨即在台上大爆朱咪咪其實極具善心，指她經常不收分文到長者中心義唱，更會自掏腰包逗老人家開心。

朱咪咪撕破市儈形象。(葉志明 攝)

不過大會代表隨即在台上大爆朱咪咪其實極具善心，指她經常不收分文到長者中心義唱，更會自掏腰包逗老人家開心。(葉志明 攝)

出錢出力倒貼長者義唱

雖然常被外界笑指愛財，但朱咪咪坦言自己在新加坡、馬來西亞及香港三地，都會親身到長者中心表演。她表示老人家平日在院舍缺乏娛樂節目，因此她會特意演唱符合他們年代的歌曲，更會在台上不顧形象地搞笑，務求令長者開懷大笑：「睇到我真人，佢哋會覺得好親切。有陣時我成日覺得一句，就係搏到台下嗰啲老人院入邊啲長者，即係會笑嘅呢，呢樣就已經係值得㗎啦。」除了免費獻唱，她更會自掏腰包請長者食糕點，出錢又出力地回饋社會。她更搞笑地表示：「你知啦，我成日做咁多陰質嘢，要積吓福㗎嘛。」

朱咪咪自掏腰包氹老人家。(葉志明 攝)

兩大男星助陣與點心放題

談及即將舉行的演唱會，朱咪咪透露屆時將有兩位男嘉賓助陣。第一位是深受尊敬的男歌手「葉振棠」。他表示自己演唱會用到的伴奏音樂都是出自葉振棠：「我去on the way去嘅屋企，附近有間酒家，我就一定會買碗翅，棠哥好鍾意食翅㗎，買碗翅送佢屋企。」而另一位則是經常與她合作、但兩人對話總是「九唔搭八」的男藝人「黎耀祥」，她預計搞笑互動的位將會為現場觀眾帶來不少歡樂。至於被問到回港工作繁忙，最想吃什麼點心時，朱咪咪直言自己不愛吃燒賣，她指自己比較喜歡蝦餃，除了蝦餃外，朱咪咪也很喜歡叉燒包，所以大會亦特地為她準備了一個3層叉燒包「放題」，令朱咪咪笑得非常燦爛。

大會亦特地為朱咪咪準備了一個3層叉燒包「放題」。(葉志明 攝)