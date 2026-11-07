羅天宇細佬胡㻗轉行做高球教練　獲鄧梓峰認證實力曾因緋聞委屈

鄧梓峰（Patrick）是圈中著名的「高爾夫球發燒友」，自初中起便跟隨父親在香港哥爾夫球會練球，球齡甚長且球技精湛，更曾任香港藝人高爾夫協會會長。近日他激罕大讚圈中後輩的球技，寫道：「我哋隊名叫「藝高人膽大」隊，今日參加智行基金會慈善高球賽，不負自己望，攞到隊制總桿第二，另外胡㻗攞到男子總桿第三！」羅天宇細佬胡㻗近年向職業高爾夫球界發展，更已正式投身教練行列。

獲鄧梓峰激讚球技。（IG/@patrick_dunn_official）

由「香港先生」到職業教練

胡㻗除了是無綫小生羅天宇同母異父的弟弟外，其父為無綫前小生胡越山，名副其實出身演藝世家。胡㻗曾於2012年以別名羅駿宇參加《亞洲先生競選》，隨後在2016年捲土重來參選《香港先生選舉》，雖然在四強止步，但憑藉1.84米（約6呎½吋）的高大體型及陽光形象，成功簽約TVB入行。入行後參演多部劇集，包括《失憶24小時》、《愛美麗狂想曲》、《我家無難事》及《白色強人II》等。其中在《失憶24小時》飾演獸醫「義仔」一角，與區明妙的感情線令觀眾印象深刻。

獲哥哥羅天宇力撐。（IG/@patrick_dunn_official）

曾捲「車震」疑雲 劉穎鏇淚灑現場

不過，胡㻗最著名的緋聞是2018年與港姐劉穎鏇（Tiffany）的「車震」疑雲，兩人被拍到在西貢暗角密會，引起轟動。雖然當事人雙方否認戀情，強調只是好朋友，但事件讓劉穎鏇一度委屈落淚。

Tiffany生日，胡㻗當然要幫佢慶祝啦。（胡㻗IG）

鮮有緋聞的她，曾被拍得夜會港男胡㻗，事後她指對方是朋友。（IG/@itstiffanylau）

未言退圈 期待重返幕前

胡㻗現時已正式成為高爾夫球教練，將愛好轉化為事業。他坦言目前希望全情投入高球運動，透過專業教學推廣這項運動。 為了令更多港人接觸高球，他預告將開設網上頻道，並特意製作粵語教學影片，旨在打破高爾夫球「離地」的印象。雖然目前「專心教波」，但胡㻗並未斷言退出娛樂圈。他坦承對演戲仍有熱誠，若未來有合適的劇本或機會，亦希望能重返幕前。對於細佬的轉變，哥哥羅天宇一直給予支持，兩兄弟感情深厚，更不時在社交平台互動。如今胡㻗在高球界闖出名堂，連「前輩級」的鄧梓峰都激讚其球技，可見轉行後的發展相當理想。

胡㻗目前專注任職高爾夫球教練。（葉志明 攝）