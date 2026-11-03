林愷鈴父「上古許光漢」林煒翻紅　陳年咀戲洗版終露面回應復出

林愷鈴（Ashley）的57歲父親、龔慈恩前夫林煒，近日突然在社交平台Threads掀起一波「文藝復興」！事緣有網民翻出他昔日主演台劇的經典片段，驚覺年輕時的他五官俊俏，獲封為「上古許光漢」。大批網民隨即「考古」，令Threads全面被林煒當年的惹火「咀戲」洗版，網民驚嘆其大師級接吻技巧，當中他與「上古許瑋甯」席曼寧在《我永遠愛你》如狼似虎的激情咀戲，配上露骨的「妳的胸部好美」對白，令新一代觀眾對昔日電視尺度開放程度震驚，林煒更曾坦言當年前妻龔慈恩原來嬲到丟掉劇集錄影帶。對於多年後突然翻紅，林煒近日接受台灣民視電視台訪問時指自己的演藝人生再度滿血，笑言：「那個時候的製作人、編劇都是很前衛的，他可以預想到在2026再火一把！」至於會否再拍戲甚至是跟許光漢同框，他亦有回應。

林愷鈴（Ashley）的57歲父親、龔慈恩前夫林煒，近日突然在社交平台Threads掀起一波「文藝復興」！（龔慈恩微博）

事緣有網民翻出他昔日主演台劇的經典片段，驚覺年輕時的他五官俊俏，獲封為「上古許光漢」。

事緣有網民翻出他昔日主演台劇的經典片段，驚覺年輕時的他五官俊俏，獲封為「上古許光漢」。（民視截圖）

與席曼寧濕身激吻 一句「你的胸部好美」露骨對白尺度令人震驚

近日在Threads上瘋傳的惹火片段，出自當年的民視劇場《我永遠愛你》，林煒與混血女星席曼寧乾柴烈火，男方如狼似虎般撲向女方狂熱擁吻，其中一段二人在瀑布下濕身擁吻，林煒帶著滿足笑容狂讚：「妳的胸部好美，我好喜歡！」台灣網民睇完都留言驚呼：「好色！」、「誰再跟我說30年前民風保守，我就跟他拚命」、「為什麼林煒以前一直在發情？」、「可是他獸性的樣子好讚好性感！」不過，這場大尺度戲的背後，原來講述女主角懷疑自己患上乳癌，於是在親熱時要求林煒幫忙檢查，才揭發罹患乳癌的悲慘命運。

近日在Threads上瘋傳的惹火片段，出自當年的民視劇場《我永遠愛你》，林煒與混血女星席曼寧乾柴烈火，男方如狼似虎般撲向女方狂熱擁吻。（民視截圖）

其中一段二人在瀑布下濕身擁吻，林煒帶著滿足笑容狂讚：「妳的胸部好美，我好喜歡！」台灣網民睇完都留言驚呼：「好色！」（民視截圖）

激情戲惹假戲真做疑雲 龔慈恩被爆嬲到丟錄影帶

據指這場激情戲當年不單震驚觀眾，更引發家庭危機，報道指前妻龔慈恩當時隻身在內地拍戲，看到播出後覺得不對勁，並質疑二人「假戲真做」。林煒多年後在《康熙來了》，曾直認龔慈恩把《我永遠愛你》錄影帶丟掉，當小S問他是否有愛上席曼寧，他說沒有。至於席曼寧在另一節目也透露，這段往事是由住在林煒、龔慈恩隔籬的報館前總編告訴她，前總編說自己前一晚與龔慈恩倒垃圾，見對方把錄影帶全丟光，才問她：「妳跟林煒老實招來，有沒有怎麼樣？」而席曼寧則否認兩人有越軌互動。

據指這場激情戲當年不單震驚觀眾，更引發家庭危機，報道指龔慈恩當時看到播出後覺得不對勁，並質疑二人「假戲真做」。（《康熙來了》截圖）

林煒多年後在《康熙來了》，曾直認龔慈恩把《我永遠愛你》錄影帶丟掉，當小S問他是否有愛上席曼寧，他說沒有。（《康熙來了》截圖）

林煒與龔慈恩曾為夫妻。（《康熙來了》截圖）

林煒露面回應突然翻紅 忙於研發AI推戲但不抗拒與許光漢合作

面對近日突然在網絡「二次翻紅」，林煒接受台灣傳媒訪問時幽默表示：「能夠跟許光漢撞臉其實還不錯啦。」至於講到劇集尺度很大，他說：「尺度以前是很大的，因為晚上9點以後才播，議題也比較辛辣，當時的編劇和製作人很前衛，根本可以直接在 Netflix 播！」他接受民視訪問時就說：「那個時候的製作人、編劇都是很前衛的，他可以預想到在2026再火一把！」問到會否跟許光漢合作，他回答：「當然可以，如果他有（興趣）的話，可以客串一下。有些角度是神似，所以我問是不是要查一查家譜。」對於會否正式復出，林煒坦言一直都有戲劇邀約，不過他如今已轉戰科技界、專注於AI研發工作，甚至有意將公司上市。

面對近日突然在網絡「二次翻紅」，林煒接受台灣傳媒訪問時幽默表示：「能夠跟許光漢撞臉其實還不錯啦。」

問到會否跟許光漢合作，他回答：「當然可以，如果他有（興趣）的話，可以客串一下。有些角度是神似，所以我問是不是要查一查家譜。」（民視截圖）

對於會否正式復出，林煒坦言一直都有戲劇邀約，不過他如今已轉戰科技界、專注於AI研發工作，甚至有意將公司上市。（民視截圖）

台灣傳媒也稱林愷鈴為「港版朴信惠」。（IG@kaening）

林煒「花系列」熱爆 觀眾傳真塞爆電視台

林煒當年憑藉中視「花系列」紅透半邊天，製作人魏約翰透露，當年因聽從編劇建議「只要劇名有花在中視播就會紅」，才接連開拍《女人花》、《太陽花》、《罌粟花》等經典，其中《太陽花》問觀眾意見時，整晚傳真機響個不停、傳真紙鋪滿一地。魏約翰亦盛讚林煒模特兒出身、身材俊俏，演戲十分認真。