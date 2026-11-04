霍啟剛郭晶晶情侶運動裝十指緊扣行山　結婚14年恩愛如初低調放閃

霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶在2012年結婚，育有一子兩女，一家五口幸福美滿。兩公婆一向十分恩愛且生活貼地，是外界公認的模範夫妻。日前霍啟剛於社交平台大曬與郭晶晶在山徑漫步的背影合照，兩人十指緊扣，羨煞旁人！

兩人經常出雙入對。（微博@郭晶晶）

生日快樂！（影片截圖）

郭晶晶同霍啟剛遊西藏。（小紅書圖片）

霍啟剛攬住老婆合照。（微博@霍啟剛）

出席晚宴。（微博@郭晶晶）

霍啟剛郭晶晶十指緊扣行山 情侶運動裝低調放閃

相中所見，二人一身運動休閒打扮，走在綠樹成蔭的山林步道上，全程十指緊扣並肩而行，十分恩愛。而兩人的情侶運動裝亦成為焦點，霍啟剛身穿印有「中國香港TEAM HONG KONG CHINA」的代表隊白色運動短袖衫配深色運動褲，而郭晶晶則紮起清爽馬尾，身穿印有紅色「CHINA」字樣的國家隊短袖T恤搭配牛仔褲，低調放閃！

霍啟剛郭晶晶情侶運動裝十指緊扣行山。（IG截圖）

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶同霍啟剛參加「啟德飛步跑2026」。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶獲頒嶺南大學榮譽院士 霍啟剛親臨見證：實至名歸

霍啟剛同郭晶晶結婚多年甜蜜如初，早前郭晶晶獲香港嶺南大學頒授「榮譽院士」榮銜，以表彰她在體育領域的傑出成就及對社會公益的卓越貢獻，霍啟剛亦特別到場支持：「好開心見證晶晶獲嶺南大學頒授榮譽院士銜。喺台下見到佢接過證書嗰一刻，特別感到驕傲。晶晶多年嚟一直默默耕耘，退役後心繫體育事業發展，不斷用自己嘅影響力回饋體育界、回饋社會。佢用數十年如一日嘅自律、堅毅同付出，贏得今日呢份實至名歸嘅榮譽同肯定。」當日在「榮譽院士頒授典禮2026」現場，郭晶晶身穿紅色院士長袍、頭戴院士帽，霍啟剛則一身筆挺深色西裝全程陪同，全力支持太太的重要人生時刻！

郭晶晶獲香港嶺南大學頒授「榮譽院士」榮銜。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶獲香港嶺南大學頒授「榮譽院士」榮銜。（微博@郭晶晶）

霍啟剛親臨見證。（IG@fok_kenneth）