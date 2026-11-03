濱崎真緒夜店疑遭落藥送ICU　衛詩雅聞訊震驚　揭夜場防身3大鐵律

日本前AV女優、轉戰DJ界發展的濱崎真緒，於日前凌晨在尖沙咀一私人派對懷疑遭人下藥，報警送院後，據悉體內驗出「Happy水」等4種毒品成份，而且她留意到杯中有白色粉末狀沉澱物。事件引起廣泛關注，警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」跟進。香港警方迅速展開調查，並在短時間內採取行動，成功拘捕一名61歲涉案男子，目前案件正由警方進一步調查中。

衛詩雅今日出席品牌活動。（盧振輝攝）

衛詩雅今日出席品牌活動。（盧振輝攝）

衛詩雅聞訊直呼「好恐怖」 關切涉案男子是否落網

金像影后衛詩雅（Michelle）今日（3/11）以亮眼造型現身品牌活動，同場更有韓國女神宋慧喬。狀態大勇的衛詩雅在接受《香港01》訪問時，首度得知濱崎真緒於夜店疑遭落藥送ICU的震撼新聞，瞬間展現出極度驚訝與擔憂。

衛詩雅聞訊後第一時間關切案情，追問：「吓！拉唔拉到個人啊？」並驚魂未定地表示：「好恐怖真係！竟然有啲咁嘅事？大家都真係要小心啲啊！」對同為女性在工作場所遭遇此類危險感到十分痛心與不安。

衛詩雅透露新戲破天荒公開嘴唇真實疤痕 。（盧振輝攝）

衛詩雅分享「夜場防身術」 媽媽從小傳授3大保命鐵律

面對夜場安全隱患，衛詩雅隨即分享從小到大媽媽傳授給她的夜場防身保命提示，呼籲所有女性在外工作或社交時必須提高警惕：「不過呢樣嘢呢，我由細到大媽咪都好嚴格咁教我。無論你去外面食飯定係飲嘢，只要你離開過自己張枱，去完洗手間或者離開過視線，返到嚟就盡量唔好再飲原本嗰杯嘢！或者每次返嚟，寧願再叫過另外一杯新嘅。去到邊都一定要識得保護自己，自備飲品或者睇緊自己杯嘢最安全！」

濱崎真緒兩年在AV界引退後，今年4月取得香港身份證，透露經入境處的「優秀人才入境計劃」來港成為「新香港人」，穿梭港日兩地發展打碟DJ與演藝事業。（IG@maohamasaki_official）