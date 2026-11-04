林青霞72歲生日拒辦奢華派對　首度落區黃大仙探訪長者中心派禮物

一代傳奇巨星「大美人」林青霞昨日（3日）迎來72歲生日，今年她選擇低調度過，不鋪張、亦不舉辦大型奢華慶生派對，僅與至親家人簡單聚會吃飯。除了享受溫馨家庭時光之外，一向熱心公益的林青霞更身體力行回饋社會，日前她就親臨黃大仙長者綜合服務中心落區探訪，素顏淡妝狀態極佳，親民零架子！

71歲生日。（微博@林青霞）

大美人！（微博@林青霞）

林青霞現身「第43屆香港電影金像獎」。（微博@林青霞）

不老容貌驚艷網民！（IG@hlingling）

林青霞現身公益活動。（微博@林青霞）

林青霞首度踏足黃大仙落區探訪 現身基層長者中心派禮物

林青霞在微博分享了探訪長者服務中心的照片，並寫道：「黃大仙是香港很具代表性的地區，我常聽說這個地方卻從來沒有去過。很高興有機會去探訪竹園馬田長者服務中心，並為『腦智同護』落區服務的前線工作人員及義工隊伍打氣。長者中心非常整潔乾淨，老人家或玩紙牌或看電視，人人怡然自得，臉上帶著滿足的笑容。在會議室中大家分享這兩三個月的構思、效率和成果，真是不簡單，短短時間內，竟然規劃得如此周詳成熟，令人佩服！照這樣看來，『腦智同護』走入十八區，指日可待呢！」

林青霞首度踏足黃大仙落區探訪。（微博@林青霞）

會議室交流。（微博@林青霞）

現身基層長者中心派禮物。（微博@林青霞）

笑容親切。（微博@林青霞）

毫無架子！（微博@林青霞）

大合照。（微博@林青霞）

相中所見，林青霞身穿淡黃色恤衫、披上綠白相間圍巾搭配休閒牛仔褲，一頭俐落短髮搭配精緻淡妝，整個人容光煥發，氣質優雅，完全看不出已步入古稀之年。林青霞在會議室內與專家同席交流，亦與一眾老人家近距離互動，派發宣傳單張與禮品，全程笑容滿面，毫無架子，場面十分溫馨。網民紛紛留言送上生日祝福，大讚她人美心善！

出席講座。（微博@林青霞）

贊助「腦智同護」服務計劃。（微博@林青霞）