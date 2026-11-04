姜濤陳卓賢澳門開倒數新年騷　再次缺席叱吒頒獎禮鏡粉擔心冇獎拎

《WE LOVE LIVE》正式宣佈，將於 2026 年 12 月 31 日及 2027 年 1 月 1 日，一連兩天登陸「澳門新濠影滙綜藝館」！演唱會以 「WE LOVE LIVE」 為主題，一語雙關，既代表著樂迷對「現場音樂（LIVE）」那份無可比擬的熱愛與沉浸感；同時亦取其諧音 「WE LOVE LIVE」，希望在歲末年初的交替時刻，勁歌熱舞，極盡視聽 ，一場不容錯過的音樂盛宴，為大眾注入滿滿的正能量，用音樂熱愛生命，迎接一個最亮眼的2027！

小豬再同姜濤合作。(公關提供)

姜濤今年再次去不了叱吒頒獎禮。(公關提供)

【頂級組合‧視聽極限】

今次《WE LOVE LIVE》陣容絕對震撼度破表！早前在小豬演唱會合作、憑藉炸裂舞台引爆全城話題的「亞洲舞王」羅志祥（小豬）與人氣偶像 姜濤，今次雙雙登陸澳門，同場為觀眾帶來各自極具口碑的精彩舞台！

小豬同姜濤又再同台。(公關提供)

質感唱作歌手 Ian 陳卓賢 以音樂譜寫未來！作為實力唱將，Ian 的加入絕對為現場帶來更具感染力的音樂體驗。憑藉極具穿透力的聲線與豐富細膩的音樂層次，定能深深打動觀眾。

陳卓賢作為實力唱將。(公關提供)

而新生代 Band Sound 代表 ROVER以充滿爆發力的搖滾與創作能量炸翻全場！新晉唱作人Jacky 范卓賢用獨特嘅聲音感染觀眾傾力演出。從勁歌熱舞、極致美聲到熱血 Band Sound，滿足所有樂迷對 Live Show 的終極幻想！

ROVER以充滿爆發力的搖滾與創作能量炸翻全場。(公關提供)

范卓賢用獨特嘅聲音感染觀眾傾力演出。(公關提供)

【跨年倒數與元旦首Show 數千樂迷共創難忘瞬間】

演唱會共設兩場，包括 12 月 31 日晚上 9:30 的「跨年夜倒數場」，將加設倒數環節，羅志祥、姜濤、陳卓賢（Ian）、ROVER 及 Jacky 范卓賢他們將首度同框跨年倒數。在強勁音樂與歡呼聲中攜手邁向 2027 年；而 1月 1 日晚上 7:00 的「元旦場」，更是 2027 年絕不能錯過的第一場音樂盛會，為新一年掀開熱血序幕！門票將於 11 月 9 日正式公開發售，樂迷切勿錯過！

跨年倒數與元旦首Show。(公關提供)

演出詳情：

•⁠ ⁠名稱：《WE LOVE LIVE》

•⁠ ⁠地點：澳門新濠影滙綜藝館

•⁠ ⁠場次：2026年12月31日 晚上9:30（跨年夜倒數場）

2027年1月1日 晚上7:00（元旦場）

•⁠ ⁠票價：澳門幣/港幣 2080 / 1680 / 1280 / 780

•⁠ ⁠演出陣容：羅志祥、姜濤、陳卓賢Ian、ROVER、范卓賢（Jacky）

•⁠ ⁠公開售票：11月9日 *詳情請留意官方公佈

