袁潔儀一原因不獲TVB續約　爆化妝間階級分明：只能羨慕不能妒忌

由伍詠薇與李凱賢主持的HOY TV節目《九運會客室2》，最新一集請來相識逾三十年的好姊妹袁潔儀與寶珮如作客。袁潔儀親自揭開當年過檔TVB後的離巢真相！原來全因一次為保飯碗的「劃假期」風波，令她慘被飛出劇組；她更大爆大台化妝間階級觀念極重，但她看透人情冷暖，嘆謂一切只怪自己命水唔好。

袁潔儀親揭離巢TVB原因。（YouTube@HOY媒體網絡Tub@Hoy媒體網絡）

底薪唔夠供樓 誤信PA教路「劃假期」中伏

袁潔儀憶述當年簽約大台，單靠微薄底薪根本無法生活：「底薪都唔夠供樓，出面嘅嘢都要自己不停去跑。」 有次她已預早請假接了東莞登台，卻仍被編排通告，幸好獲通情達理的導演跳拍放人：「我同導演講：『導演唔好意思，其實我今日請咗假，但畀咗通告我都照返，不過我真係要一點鐘走。』好彩導演話：『下個鏡頭你拍啦！』真係放咗我走。」 為免甩底賠巨款的事件重演，有PA向她教路指大台請假極難：「不如你將跟住嗰一年有咩假期，你自己一次過寫晒落去啦！」

袁潔儀為保生計信以為真，將預計登台的日子全部劃上，結果惹禍上身：「我真係填晒啲假落去，點知填完之後，上面就話：『嗰套劇唔使你開喇！』我心諗大鑊喇，嚟緊一年公司實唔會再簽我喇！我諗到，又真係唔簽我。」

袁潔儀喺節目中親揭離巢TVB真相，更大爆大台化妝間階級觀念極重，直指主角有專用化妝師。（YouTube@HOY媒體網絡Tub@Hoy媒體網絡）

伍姑娘初選亞姐時亦遇過不平等事件。（YouTube@HOY媒體網絡Tub@Hoy媒體網絡）

幾千蚊月薪變零 交卡走人轉靠自己

一如她所料，兩年合約期滿後，大台並未續約：「總之有月薪嘅，但係好少，每個月得嗰幾千蚊。約滿之後，就叫我交卡走人喇。」 兩年大台生涯畫上句號，失去穩定收入的她反而看得很開：「我心諗唔緊要啦，算啦，都係靠自己出去闖好啲。」

爆化妝間階級分明 遇冷待無怨言：怪命水唔好

除了約滿離巢，袁潔儀亦經歷了極大的文化衝擊。她坦言亞視向來無分大小：「以前喺亞視冇呢啲規矩，邊個化妝師得閒，邊個就即刻埋位化。」 但去到TVB卻驚覺階級觀念極重：「譬如你入到去化妝，佢會擺明叫你：『唔該你企喺嗰邊等。』明明好想求求其其自己坐低化求求其自己坐低化，無分彼此咁……佢而家等緊主角化妝，你唔好行埋去呀！」 寶珮如亦和應指，大台有專為主角而設的化妝師，絕對有分層次。

雖然被冷待，但性格豁達的袁潔儀毫無怨言，直指遇到汪明荃這類大阿姐，乖乖在一旁等候是理所當然：「我覺得都啱嘅，你自己咩料？你只能夠羨慕不能妒忌，人哋真係有咁嘅級數。」 她強調整件事絕對不是單一電視台的問題，而是社會的現實縮影：「其實呢個道理，喺每一個範疇、每一個行業都係咁。」 她坦言自己不會怨天尤人：「冇錯，你唔能夠怪自己個命水唔啱……我唔理，總之我學到自己嘅嘢就唔多講嘢，我就乜Q都唔理，亦覺得係應該。」

袁潔儀爆TVB化妝間階級分明。（YouTube@HOY媒體網絡Tub@Hoy媒體網絡）