譚旻萱傳與黃澤林「無縫接軌」拍拖 Amy Lo：我同佢唔熟

22歲香港網球「一哥」黃澤林（Coleman），感情生活同樣成為全城焦點！早前突傳出他與現年25歲的藝人譚旻萱（Mandy）發展「姐弟戀」，今日（3日）有雜誌報導指二人已於西貢築愛巢同居。然而，戀情曝光後隨即引爆多項爭議，Mandy被指疑似「無縫接軌」拋棄舊愛，更爆出她在公司內部為人好勝、對同事指指點點，甚至被貼上「見高拜見低踩」的標籤，網絡討論度瞬間核爆。

李佳芯與Amy Lo出席首映禮。（盧振輝攝）

今晚（3/11）同公司藝人盧慧敏（Amy Lo）現身電影首映禮，就同門姐妹Mandy的感情風波與負面傳聞，接受《香港01》訪問時火速與事件劃清界線：「我同佢唔熟。」

被問有否參觀「西貢大屋」 Amy Lo爆笑回應：我好摺

談到Mandy與黃澤林傳出於西貢築愛巢同居，問及Amy Lo有否獲邀去對方的「西貢大屋」聚會，Amy先是一愣，隨即笑言：「大屋？冇呀，我太摺啦，我冇乜出去同人應酬，就算自己同公司嘅我都唔係好經常見面，除非真係喺公司撞到，咁又冇撞到，咁所以冇乜聽過咁嘅事啦，而且亦都對呢單事嘅發展都唔係真係好update囉！」

被問到私下與Mandy關係如何、有否經常聯絡時，Amy Lo更直言：「唔熟嘅，唔熟嘅！同埋最緊要係我性格嘅關係啦，咁就盡量都係獨行，就算公司嘅同事有時都會覺得『啊，Amy又唔見人啦』、『Amy去咗邊啊』咁樣。」

Amy Lo表示與譚旻萱並不熟絡。（盧振輝攝）

談「出軌」爭議 Amy Lo:似乎唔係好緊要喎

對於Mandy被指「出軌」開啟新戀情，被問到有何睇法？Amy Lo坦言：「我點睇呀？似乎唔係好緊要喎，我點睇，哈哈！即係我……我唔會評論一啲我首先唔知嘅事先啦，然後兩個人感情或者任何嘅關係其實對我嚟講，對我冇乜影響嘅。（Mandy新歡靚唔靚仔？）我覺得見仁見智嘅，各花入各眼嘅。（鍾唔鍾意運動型男仔？）我自己係運動型嘅女仔，可以一齊做運動嘅都幾好。（鍾唔鍾意打網球？）我有一套戲有打過，如果有好嘅教練我都想嘗試去打吓。」

問到會否接受「無縫接軌」的戀情？她表示：「無縫接軌嘅戀情我得唔得啊？因為實在係涉獵咗太多一啲自身嘅感受，我覺得咁樣擺出來講好似唔係真係咁好。」

傳Mandy職場好勝「見高拜低踩」？Amy：冇乜事我都唔會返公司

除了感情風波，外界亦傳出Mandy在公司內部態度霸道、對下屬與同事指指點點，甚至有「見高拜見低踩」之嫌。對此，身為同公司師姐的Amy Lo表示毫不知情，並再次強調自己極度「低調潛水」：「我冇喎，冇聽過喎。同埋我都係成日提早走，都係比較冇乜事我都唔會返公司，有工作上我先會出現。」