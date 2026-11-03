林愷鈴親證擁皇族血統　23歲胞弟引關注身高190cm讀法律文武雙全

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）早前憑ViuTV劇集《地獄大狀》人氣急升，近日更親口承認擁有滿清皇族血統！不過，除了她的「格格」身世及爸爸林煒撞樣許光漢翻Hit外，全網焦點竟然落在她極為低調的23歲弟弟林卓毅（Addison）身上。這位身高達190cm的法律系頂級學霸，不但文武雙全，早年更為甄子丹愛女甄濟如MV做男主角，被網民狂讚「一家人顏值嚴重超標」！

已入行發展。（IG@kaening）

有「最美星二代」的美譽。（IG@kaening）

林愷鈴有「最美星二代」的美譽。（IG@kaening）

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）早前憑ViuTV劇集《地獄大狀》人氣急升。（劇照）

大女林愷鈴（Ashley）遺傳了父母的優良基因，外形出眾。（IG@kung_mimi）

龔慈恩Keep得好好。（IG@kung_mimi）

認愛新覺羅後裔 爸爸舊劇翻Hit撞樣許光漢

林愷鈴近日受訪時證實，其父親林煒的外祖父（即林愷鈴的太外公）是末代皇帝溥儀的堂兄弟，是不折不扣的皇族後裔。她坦言：「對我哋嘅祖先都好Respect嘅，冇佢哋就冇我哋，細個聽過嫲嫲講過，佢係姓愛新覺羅。」她更笑言如果有機會，極想挑戰清裝劇。

除了皇族血統掀起熱議，林愷鈴爸爸林煒早年主演的經典台劇《我永遠愛你》近日亦在Threads引發「考古熱」。台灣網民驚嘆90年代的林煒五官精緻，眉宇間竟極度神似現今亞洲男神許光漢。對於爸爸舊片迎來「文藝復興」，林愷鈴笑逐顏開表示：「爸爸嘅顏值加埋劇情夠激，台灣網民真係好識寫嘢，氹到我哋好開心！」

林愷鈴（Ashley）的57歲父親、龔慈恩前夫林煒，近日突然在社交平台Threads掀起一波「文藝復興」！（龔慈恩微博）

事緣有網民翻出他昔日主演台劇的經典片段，驚覺年輕時的他五官俊俏，獲封為「上古許光漢」。

事緣有網民翻出他昔日主演台劇的經典片段，驚覺年輕時的他五官俊俏，獲封為「上古許光漢」。（民視截圖）

190cm胞弟登熱搜 克服活躍症變全能學霸

隨著林家「神仙基因」被全網瘋傳，極少公開露面的23歲弟弟林卓毅（Addison）亦連帶爆紅。身高達190cm的Addison身形高大，極具韓系男神風範。大批網民翻出他的生活照後驚呼連連，紛紛大讚：「老竇似許光漢，個仔都咁正」、「成家人顏值嚴重超標」、「林家基因真係太強大」，令他一夜之間登上熱搜。

Addison的條件可謂得天獨厚，雖然童年時曾被診斷患有輕微過度活躍症，但他現時不僅精通小提琴及色士風，更曾是校內欖球隊主力及熱愛打籃球，甚至多次在粵語朗誦比賽中奪冠，絕對是文武雙全。學歷方面更非常猛料，他中學時入讀每年學費逾50萬港元的加拿大頂尖貴族寄宿名校Appleby College，畢業後遠赴英國名牌大學攻讀法律，是內外兼備的頂級尖子。

細細個已經好靚女。（IG@kaening）

兩姊弟在單親家庭中長大。（IG@kaening）

一家三口去睇音樂劇。（IG@kung_mimi）

高大靚仔！（IG@kung_mimi）

顏值高。（IG@kung_mimi）

被指似韓星。（微博@龔慈恩）

拍甄子丹大女MV 拒做紅娘：最緊要佢開心

外形出眾的Addison早前已悄悄半隻腳踏入娛樂圈，在宇宙最強甄子丹長女甄濟如（Jasmine）2024年推出的《次次》MV中擔正做男主角。被問到弟弟是否有意入行，林愷鈴表示未有直接問過對方，但相信會持開放態度。

對於弟弟首個MV獻給了自己的好朋友，林愷鈴大讚兩人年紀相若十分可愛。至於會否順勢做紅娘撮合兩人？她即笑著落閘：「又冇呢個諗法，本身我同Jasmine係好朋友……我又冇呢個能力，最緊要佢開心。」她亦透露兩姊弟從小就喜歡一起做Project，期望將來有機會可以一齊夾歌合作。

Addison曾做甄濟如歌曲MV男主角。

龔慈恩細仔林卓毅高大靚仔，仲係學霸。（IG@kaening）

龔慈恩曾帶埋一對仔女同曾華倩飯敘。（IG@kung_mimi）

品學兼優。（IG@kaening）

2022年7月出席《七人樂隊》特別場。（微博@龔慈恩）