璀璨之城｜高海寧誘吳卓羲床戰　再屈強姦留「重要物證」極狗血

TVB劇集《璀璨之城》已經踏入結局篇，各人的陰暗面亦慢慢呈現，除了張智霖已經「黑化」外，張曦雯及高海寧亦開始露出「真本性」。劇情講到張智霖捉了高海寧的媽媽來要脅她，要她繼續服從自己，更曾提過為了他的事業，必要時可以犧牲自己的身體。

《璀璨之城》已經踏入結局篇。(節目截圖)

高海寧做雙面人 遭張曦雯怒摑轉投吳卓羲

今日（3日）一集講到高海寧從張曦雯的電話中得知孔德賢與倪嘉雯躲在香港，一邊廂她通知張智霖，另一邊廂她又通知孔德賢讓他們逃走。張曦雯與吳卓羲約高海寧出來對質，在他們的對話途中，張曦雯認為高海寧利用她的感情，突然發惡地一個巴掌賞在高海寧臉上，結果三人不歡而散。高海寧致電吳卓羲，本身對高海寧仍然有情的吳卓羲怎能抵受誘惑？

張曦雯怒摑高海寧。(節目截圖)

高海寧被摑。(節目截圖)

高海寧塊臉。(節目截圖)

法式熱吻大膽誘惑 吳卓羲高海寧赤裸開房

帶有幾分醉意的高海寧軟趴趴的靠向吳卓羲，她先試探性親吻一下吳卓羲，見到他沒有抗拒後便與吳卓羲來個法式熱吻。最後，吳卓羲與高海寧一同到酒店「開房」，雖然鏡頭沒有播出過程，只用高海寧與吳卓羲赤裸在床上作交代。

帶有幾分醉意的高海寧軟趴趴的靠向吳卓羲。(節目截圖)

高海寧先試探性親吻一下吳卓羲。(節目截圖)

吳卓羲與高海寧來個法式濕吻。(節目截圖)

吳卓羲與高海寧一同到酒店「開房」。(節目截圖)

吳卓羲。(節目截圖)

高海寧美腿。(節目截圖)

高海寧自願定...(節目截圖)

劇情極度反轉 吳卓羲慘遭設局屈強姦

當吳卓羲以為與高海寧的關係日進千里時，劇情就開始變得「狗血」。張智霖竟然帶著高海寧來找他及張曦雯，並表示「有份禮物想送畀兩位」。手上拿著一個公文袋的高海寧一臉委屈，張智霖表示高海寧與律師草擬了一份陳述書，吳卓羲看完後一臉驚訝的看著高海寧，張智霖邪惡的問：「點啊？有冇寫錯？份陳述書話你強姦咗我老婆！」而高海寧亦冷冷地說：「嗰日離開咗酒店之後，我去咗診所驗傷，份醫療報告上面寫得好清楚，而且我仲要留低咗好重要嘅物證，包括精液樣本，律師話必要時可以做DNA比對。」

吳卓羲被屈強姦。(節目截圖)

高海寧一臉委屈。(節目截圖)