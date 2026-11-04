劉愷威黎紀君萬聖節放閃　波友黃德斌唔知幾時撻著︰我好專心打波

52歲劉愷威日前高調認戀細20歲、現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）。二人愛得火熱，趁住萬聖節，聯同黃德斌、何啟南等一班波友齊齊扮鬼扮馬慶祝。昨晚（3/11）黃德斌出席《第四幕》首映，被問到二人交往的來龍去脈，德斌有如當事人一樣處處顯出尷尬，更表示自己一直只是專心打波。

一張合照，發現黃德斌原來跟劉愷威、黎紀君是Pickleball波友。（葉志明 攝）

萬聖節一齊慶祝。（ig@j_j.yellow）

劉愷威同女友黎紀君猶如「糖黏豆」般形影不離。（ig@j_j.yellow）

黃德斌冇留意二人何時撻著︰我好專心打波㗎

黃德斌因為去柬埔寨推廣香港電影，從而認識了導演王德健，於是昨晚現身首映支持入場睇戲。被問到早前公開一張萬聖節合照，發現原來德斌跟劉愷威、黎紀君都是Pickleball波友，仲一齊扮鬼扮馬慶祝。「我哋係同Team打波，兩位都有嚟打波。」被問到開首可有留意二人有眉來眼去過電跡象？「我好專心㗎，因為我啲波唔得，所以我好專心打，其他嘢真係唔知。」

追問到二人擦出愛火花的時間線，黃德斌連番表示唔清楚。（葉志明 攝）

追問到二人擦出愛火花的時間線，德斌連番表示唔清楚︰「我真係唔知，係突然間有一日睇到報道先知。（記︰平時收得咁埋？打完波冇一齊食嘢？）食嘢咪食嘢，冇諗咁多嘢，而家就好覺喇。」再問到二人可有公開放閃？德斌再次尷尬笑︰「我冇留意呀，唔好意思，我唔會望住佢哋，但就覺得劉愷威球技有進步，因為有教練指點。我哋呢個Team全部都藝人叫A Team，即係解做藝員隊。」

至於隊友間可有經常拿二人的感情事開玩笑︰「我哋打波就打波，因為有教練在場，好珍惜練波時間。不過打Pickleball真係識到好多人，我都識到好多唔同界別人士，個圈子會唔同晒。最近仲研究緊另一新興球類運動Padel，玩過一陣都幾好玩。」

黎紀君透露男友劉愷威暫時主要是在香港。（IG@christylaiii）

萬聖節大合照全程糖黏豆 緊抱纖腰甜蜜滿瀉

在萬聖節派對的大合照中，劉愷威與黎紀君全程猶如「糖黐豆」般形影不離。其中一張照片，兩人雙雙踎在地上，劉愷威從後雙手環抱黎紀君的纖腰，黎紀君則整個人小鳥依人地挨在男友身邊，雙手攬到實一實。而另一張企定定的大合照中，兩人依然貼到實，劉愷威緊緊搭住女友肩膀，笑容燦爛，甜蜜滿瀉。