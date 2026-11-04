83歲前台視主播顧安生病逝　愛妻胡錦悲痛證實前一天一起欣賞豫劇

資深傳媒人、前台視主播顧安生昨日（3日）中午於醫院病逝，享年83歲。其妻子資深演員胡錦證實噩耗，她悲痛地向台媒表示目前仍在處理老公的後事，稍後再談，她暗示暫無暇理會其他事。二人結婚46年，如今天人永隔，消息令人惋惜。

前台視主播顧安生病逝。(facebook圖片)

前一日才開心睇劇 突傳無常噩耗

胡錦日前才在社交平台分享與老公欣賞經典新編豫劇《劉姥姥》的照片，對着鏡頭微笑，可以心情之好，她寫下觀劇後感受：「演後致意介紹此戲誕生及復排的重要人物，好戲要承傳，演員和觀眾心心相連的動人時刻，75歲仍靈動美麗的豫劇皇后，總是高度自我要求，以情入戲，自然生動帶戲的功力真的厲害，巧兒那句『姥姥』喊得好，觸動人心秒落淚」她讚揚75歲的豫劇皇后依然靈動美麗，演出自然傳神，其中一句姥姥更令她感動落淚。當天她亦與友人聚餐，度過充實愉快的一天，未料翌日便傳出其夫離世的消息。

胡錦日前才在社交平台分享與老公欣賞經典新編豫劇《劉姥姥》的照片。(facebook圖片)

46年婚姻曾不被看好 恩愛畫面成追憶

胡錦與顧安生當年公開戀情時，因背景差異，加上女方曾有一段婚姻，一度不被外界看好。然而，他們以數十年的相伴，感情依舊甜蜜。去年2月，他們一同亮相李四端的節目，分享婚姻相處之道。胡錦當時提到，老公會給她空間，讓她與老朋友相聚，言談間流露信任與體諒。如今昔日溫馨畫面已成追憶，胡錦正專心處理丈夫後事，令人感慨人生無常。