見面即地獄｜觀眾為贏門票扮死屍　陳湛文何啟華回想扮惡鬼日子

舞台喜劇《見面即地獄》的四位主演，陳湛文(Peter)、Dee@ERROR、李佳芯(Ali)及劉漪琳(Eliz)，將於12月11日起至26日在香港演藝學院舉行，早前在「哈囉喂」尾聲，於海洋公園舉行了兩場15分鐘的快閃見面會，透露劇中的地獄角色與對白、大玩地獄級互動，與現場粉絲打成一片，更厲害是有觀眾為贏取舞台劇門票，不惜瞓地扮死屍！

舞台喜劇《見面即地獄》的四位主演，陳湛文(Peter)、李佳芯(Ali)、Dee@ERROR及劉漪琳(Eliz)，將於12月11日起至26日在香港演藝學院舉行。（大會提供）

玩遊戲前，四人向現場觀眾介紹劇中角色「最地獄之處」。陳湛文表示自己的角色阿白是一個「時間管理達人」，在劇中要幫一個人處理一條屍體；Dee笑言角色阿明沒什麼地獄特質，「只不過是殺了人，然後叫兄弟幫手處理啫」；李佳芯介紹自己飾演記者Winnie，更直言「自己竟然是Peter、阿Dee當中，其中一位的情婦」讓人無限猜想；劉漪琳大爆自己飾演的情情，最特別就是「一切嘅地獄就係由我開始」！

觀眾非常投入，瞓身扮死屍非常落力。（大會提供）

當監製兼主持人陳詠燊（Sunny）問他們情境題：「如果你收到一個電話，你最好嘅朋友殺咗人，叫你去救佢甩身，你會點做？」，Peter、Dee、Ali 三位默契十足，不約而同都選擇割席，明哲保身地「報警！」，唯獨劉漪琳玩味建議：「會叫佢打畀Peter⋯⋯點解就要入場先知！」。

李佳芯扮緊死屍，但扮極都咁靚。（大會提供）

除後到觀眾上台「扮死屍」贏門票，四位主演邀請觀眾上台「扮死屍」，觀眾的死狀五花八門，有中槍，有喪屍，連釘十字架也有。最引得觀眾熱烈歡呼聲的，是與Dee合作的觀眾妹妹，她在前方做後拱橋，Dee在後方配合做「扮死」表情，最終贏得最熱烈獎聲，該名觀眾隨即贏得《見面即地獄》門票兩張！

Peter與Dee曾於不同時期在海洋公園工作過。Peter負責管理園中演藝表演者，Dee更擔任過舞蹈員，曾於「哈囉喂」的鬼屋中扮演惡鬼。（大會提供）

是次宣傳活動夜闖「哈囉喂」，除了帶來極「應節」的地獄氣氛，更有無數溫馨場面。原來Peter與Dee曾於不同時期在海洋公園工作過。Peter負責管理園中演藝表演者，Dee更擔任過舞蹈員，曾於「哈囉喂」的鬼屋中扮演惡鬼，與同事一起想出最驚嚇的方法去嚇人，終於那一年拿了最佳鬼屋獎！這晚二人在場中遊走，重遇眾多當年曾一起合作的夥伴，很多問候與擁抱，場內嘩鬼處處，相見卻滿是窩心。