衛詩雅自爆結婚非為浪漫沖昏頭　揭真實內幕：防突然昏迷需人簽字

現年41歲的實力派女星衛詩雅（Michelle），早前憑現象級神作《破·地獄》橫掃香港金像獎與百花獎，締造歷史成為首位榮膺百花影后的香港女演員，演藝事業攀上最高峰。日前她作客內地深度訪談節目《是個人物》接受主持人張寒專訪，罕有揭開在生死邊緣、角逐影后以及婚姻生活中的連環爆笑秘辛，真性情自白隨即引爆全網洗版熱議！

新晉百花影后衛詩雅（Michelle）。（IG@michellewsn）

作客內地深度訪談節目。（YouTube@是個人物）

全身麻醉縫逾50針險毀容

回憶起那場怵目驚心的意外，衛詩雅至今仍心有餘悸。她在拍攝新劇《狩謊》期間，左上唇不幸遭鋒利的玻璃碎片正面割穿，造成皮膚至唇紅全層撕裂、血管與肌肉雙雙斷裂。事發瞬間她只覺口中滿是碎屑，一度嚇破膽以為「成排牙甩晒」，吐出來才驚覺滿嘴全是晶瑩剔透的玻璃渣與鮮血！面對劇組嚇到集體呆滯尖叫、混亂叫救護車，滿嘴狂流鮮血的她卻異常冷靜，甚至想繼續拍攝，隨後第一時間致電在附近的醫美醫生老公周祉安安排外科急診，入院接受全身麻醉手術，內外合共縫了50多針。

拍新劇割穿嘴唇縫逾50針。（YouTube@是個人物）

一度嚇破膽以為「成排牙甩晒」。（YouTube@是個人物）

衛詩雅甚至想繼續拍攝。（YouTube@是個人物）

談及受傷心路，衛詩雅展現驚人喜劇天賦，笑言前往醫院途中老公要求拍傷勢照，她放下按住傷口的手自拍，看到血肉模糊的畫面時確實恐慌了一秒，但下一秒便瞬間釋懷：「因為我想到我已經結婚了……我就覺得我老公也不會因為這個跟我離婚，所以我就立馬就不怕了。」極高EQ的自嘲逗得全場大笑。

冷靜致電在附近的老公。（YouTube@是個人物）

老公要求拍傷勢照。（YouTube@是個人物）

看到血肉模糊的畫面時確實恐慌。（YouTube@是個人物）

極高EQ的自嘲。（YouTube@是個人物）

衛詩雅奪51票爆冷封后

這場驚天血案竟無縫銜接著她人生的高光時刻。受傷休養僅十餘天，衛詩雅於凌晨1點剛拆完線，清晨便嘴貼膠布直飛北京角逐第38屆大眾電影百花獎。出發前夕，英皇金牌經理人霍汶希（Mani）與老闆楊受成特意致電為她「打預防針」，直言入圍當贏、肯定拿不到獎，豪言要先開派對慶祝；就連醫生老公亦在沙發上透過AI數據為她分析，怕她期望落空，於是先向她潑冷水：「AI也說你不會拿了，肯定不是你的，你就不要抱有任何希望。」毫無心理準備的衛詩雅連得獎感言都沒準備，入場前只問經理人坐完典禮是否就能走，笑稱自己「很餓，一心坐著等下班」；怎料最終她卻在101位大眾評審中斬獲51票過半數壓倒性封后，負傷捧起沉甸甸的獎座，成為全場最耀眼的黑馬。

霍汶希與老闆楊受成特意致電為衛詩雅「打預防針」。（YouTube@是個人物）

衛詩雅老公怕她期望落空，先潑冷水。（YouTube@是個人物）

以51票的大比數橫掃對手。（YouTube@是個人物）

衛詩雅放下身段挨家挨戶試鏡

從2008年出道當女主角，到後來跌入無戲可拍的漫長谷底，衛詩雅坦承當初拍YouTube探小店曾被嘲自貶身價，團隊甚至無奈對她直言：「就算你不拍YouTube，也沒有人找你拍。」但她從未自怨自艾，為了爭取演出機會，她徹底放下身段挨家挨戶去試鏡：「我也會打工，不會就一直等。比如說有些可能已經演過一些戲的。他可能不願意，那我從頭來當一個新人去casting。在中間有一段時間，我是自己當自己是跑龍套一樣去那個劇組：『我的名字叫衛詩雅，我身高多少』，拿著簡歷在門口等，可能有些演員就覺得，哎呀……好像不太好吧，這樣人家會怎麼想啊？但我就不怕，我一些角色就是這樣拿過來的。」被問到有沒有試過放棄的時候，衛詩雅直言：「其實我沒有想過放棄。可能有不肯定……真的會放棄，我覺得我不會放棄。反而我害怕我連龍套也不能當。」

曾跌入無戲可拍的漫長谷底。（YouTube@是個人物）

徹底放下身段挨家挨戶去試鏡。（YouTube@是個人物）

衛詩雅直言：會不肯定，但不會放棄。（YouTube@是個人物）

自爆害怕「我連龍套也不能當」。（YouTube@是個人物）

踏入40歲陷容貌焦慮

而踏入40歲大關時，身邊演員逐漸變成後輩，她亦曾陷入嚴重的變老焦慮，每天化妝時忍不住焦慮追問化妝師「你覺得我很老嗎？」幸得身為醫美醫生的老公在鏡子前專業分析之餘，更不斷給予最溫暖的肯定「在我眼中我老婆最美」，才讓她徹底打開心結，笑言如今洗澡看著自己的皺紋與白髮只覺得「好好玩」，坦然享受順應自然的優雅老去。

40歲陷變老焦慮。（YouTube@是個人物）

老公給予衛詩雅最溫暖的肯定。（YouTube@是個人物）

新界公屋長大自幼覺不被愛

回溯內心極致堅韌的源頭，離不開衛詩雅在新界公屋長大的家庭印記。在家中排行第二的她，從小自帶極強的責任感，面對叛逆的姐姐與備受父親寵愛的幼弟，她習慣壓抑自我充當和平使者，衛詩雅表示，爸爸偏愛弟弟，媽媽偏愛姐姐，令她一直覺得「他們不愛我」。因此她從小就很乖，自覺照顧弟弟，扮演一個不帶給父母麻煩的角色。

父親寵愛的幼弟。（YouTube@是個人物）

令衛詩雅一直覺得父母「不愛她」。（YouTube@是個人物）

自嘲「野草」般適應力極強

直到16、17歲那年姐姐遭遇嚴重車禍命懸一線、醫生通知家屬隨時準備後事，一心想替母親分擔的她當場潰堤崩潰大哭，回到家更深深自責自己不夠堅強。這份從小磨礪出的共情天賦與「野草」般的適應力，最終全數沉澱為她塑造《破·地獄》郭文玥一角的養分；而經歷過至親的生死邊緣，她對婚姻亦展現出極致理性的清醒：「那有一天我要突然之間昏迷了，就要死了，也要必須有一個人幫我簽字。那怎麼辦？我爸媽都老了，那他們決定不了，他們也害怕。那我必須找一個靠譜、還有我相信的人，必須承擔，我願意把我生命交給他。」從龍套野草逆襲成百花影后，衛詩雅用一身傷痕與通透大智慧，活出了屬於大女主的極致風範。

回到家更深深自責自己不夠堅強。（YouTube@是個人物）

衛詩雅形容自己似「野草」般。（YouTube@是個人物）

對婚姻亦展現出極致理性的清醒。（YouTube@是個人物）

拍《破地獄》慘遭孤立逼瘋。（YouTube@是個人物）