Winka@COLLAR罕曬大尺度泳裝照　勁騷纖腰翹臀胸底紋身曝光超惹火

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）向來歌藝出眾，極具個人特色，但沒想到除了唱得之外，身材也非常有睇頭。近日，Winka捉住夏天的尾巴，罕有大解放，在社交平台分享多張於海灘夜遊的性感泳照和影片，並以英文寫道：「A night outside of time（時間之外的夜晚）」。她身穿深色波點三點式比堅尼，外搭米白色鏤空針織短外套及同款透視長褲，若隱若現展露極致誘人的火辣身材，吸引大批粉絲及圈中好友瘋狂留言。

Winka近日無預警下性感「大解放」。（IG@winka_chan）

若隱若現好誘人。（IG@winka_chan）

罕大尺度泳裝示人

過往甚少以超大尺度示人的Winka，今次可謂「派福利」派到盡。從照片和影片中可見，Winka置身夜幕下的沙灘，披上一身透薄的米白色針織套裝，內裡的三點式泳衣將其緊緻的零贅肉身段展露無遺。她不僅大方騷出白滑纖腰與深邃的馬甲線，轉身背對鏡頭時更展現緊緻翹臀與背部線條，非常誘人。

Winka影靚相之餘，還有拍片。（IG@winka_chan）

背面看相當性感。（IG@winka_chan）

但也非常享受其中。（IG@winka_chan）

大騷身上紋身

除了S形身材吸睛外，Winka今次更罕有公開多個身體私密部位的紋身超近鏡特寫。其中一張近鏡特寫拍下她腰間接近盆骨位置的紋身，圖案為線條細緻的花卉與蝴蝶，性感得來帶點神秘唯美；而另一張側身舉起雙手的照片，更清晰捕捉到其胸部底部的英文字句刺青，在若隱若現的三點式邊緣襯托下，極具挑逗性。

Winka特寫她胸底的紋身。（IG@winka_chan）

還有腰間接近盆骨位置的紋身。（IG@winka_chan）

圈中好友激讚

帖文一出，不少圈中好友紛紛第一時間湧入留言讚好。隊友Gao忍不住留言：「Hot stufffffff」；連詩雅（Shiga）亦狂讚：「Sooooo fit 😍😍😍」，大表震撼。粉絲及網民更是群情洶湧，直言：「So Hot」、「好靚呀」、「狀態大勇！！🔥🔥🔥」、「嘩，嘩，嘩～ CFu 犯規呀～🔥🔥🔥」、「Cfu 好大膽❗️靚」。

努力操出S身形。（IG@winka_chan）

這輯相吸引大批粉絲及圈中好友瘋狂留言。（IG@winka_chan）