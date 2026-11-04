東張西望｜鼻咽癌患者誤信中介赴日打免疫針　花250萬惡化至四期

TVB節目《東張西望》昨晚（3日）播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆，甚至狂流鼻血被中介哄騙為「排死癌細胞」。

TVB節目《東張西望》昨晚（3日）播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆。（節目畫面）

張先生確診鼻咽癌初期

事主張先生於2022年8月確診鼻咽癌初期，醫學上初期鼻咽癌5年存活率相當高，但張先生因恐懼傳統電療及化療副作用，初期選擇以中藥調控病情。直至2024年初，張先生察覺病情有轉移跡象，便在網上搜尋療法時找到一家推介「免疫細胞治療」的中介公司。中介負責人向他推介自身免疫細胞療法，即抽取血液改造及培養後輸回體內，並聲稱該療法尚未引進香港，需要飛往日本治療。當時中介表示經與日本醫生研討後，預計只需打 3 至 5 針即可解決，平均每針約10多萬港元，承諾無需電療化療即可康復。

張先生於2022年8月確診鼻咽癌初期，但張先生因恐懼傳統電療及化療副作用，初期選擇以中藥調控病情。直至2024年初，張先生察覺病情有轉移跡象，便在網上搜尋療法時找到一家推介「免疫細胞治療」的中介公司。（節目畫面）

中介負責人向他推介自身免疫細胞療法，即抽取血液改造及培養後輸回體內。（節目畫面）

中介聲稱該療法尚未引進香港，需要飛往日本治療。（節目畫面）

日本赴診過程病情急劇惡化至第四期

2024年6月起張先生赴日治療，每次先抽血培養，兩週後再赴日輸回體內，即使張先生重申拒絕電療，中介與醫生仍聲稱不電療亦無問題，只需多打幾針情況就會好轉。可惜療後病情非但沒有好轉，視力更受到影響。張先生在香港法國醫院接受 MRI 檢查，香港醫生證實腫瘤已壓迫視神經，病情急劇惡化至鼻咽癌第四期A（晚期）。

可惜療後病情非但沒有好轉，視力更因腫瘤壓著視覺神經而受到影響。（節目畫面）

中介聲稱「化療藥無用、會影響免疫治療」。（節目畫面）

張先生赴日質詢，日本醫生卻辯稱「凡腫瘤壓到神經線都屬於第四期，不用太驚慌」，更稱再打兩三針腫瘤便會縮小。香港醫生開出的口服化療藥，亦被中介與日本翻譯勸阻服用，聲稱「化療藥無用、會影響免疫治療」，最後張先生因誤信中介及日本醫生而沒有服用藥物。去到2024年年底，張先生病情瀕危，在日本酒店內甚至大出血一小時，面對淋巴腫瘤劇痛，中介竟推銷其出品的「能量枕頭」、蓖麻油加熱燈敷患處，以及塗抹/飲用「DMSO」（二甲基亞碸）等未經證實的偏方來止痛。

張先生在日本酒店內甚至大出血一小時。（節目畫面）

去到2024年年底，張先生病情瀕危。（節目畫面）

經歷瀕死懸崖勒馬拒絕赴日治療

張先生前後共注射了15針「免疫細胞針」，花費超過250萬港元，換來的卻是身體多處劇痛與生命垂危。中介安排他到另一家診所照MRI時，該診所女主管私下警告他情況極度危急，勸他面對現實接受傳統治療，切勿再去日本。張先生取消原定赴日機票，緊急轉往廣州公立醫院接受常規癌症治療，病情才終於穩定受控。情況穩定後，中介公司及日本醫生竟然表示張先生的病情好轉8成是「免疫細胞針」的治療成果，張先生更怒轟：「點解可以咁無良？我錢用咗，唔緊要，但係我條命差啲都俾你呃埋！」

梁敏巧致電中介負責人，她在對話中承認自己及公司並無任何醫療牌照，自稱是「日本醫生的全球代表」，僅充當翻譯 。（節目畫面）

正面對質中介負責人

梁敏巧致電中介負責人，她在對話中承認自己及公司並無任何醫療牌照，自稱是「日本醫生的全球代表」，僅充當翻譯 。其後更將推卸責任給病人，並改口宣稱當初「一直有叫病人做電療及戒煙」，將病情惡化怪罪於張先生抽煙，但張先生則反駁確診初期早已戒煙。面對香港 MRI 顯示腫瘤變大的診斷，中介聲稱是香港放射科醫生「判斷錯誤、不懂免疫細胞治療」，堅稱腫瘤變大變黑是「壞死反應、是好轉現象」。

其後更將推卸責任給病人，並改口宣稱當初「一直有叫病人做電療及戒煙」，將病情惡化怪罪於張先生抽煙，但張先生則反駁確診初期早已戒煙。（節目畫面）

面對香港 MRI 顯示腫瘤變大的診斷，中介聲稱是香港放射科醫生「判斷錯誤、不懂免疫細胞治療」，堅稱腫瘤變大變黑是「壞死反應、是好轉現象」。（節目畫面）

沒有臨床數據確認免疫細胞治療適合應用在鼻咽癌

就此，《東張希望》訪問了臨床腫瘤科醫生李宇聰醫生，他指目前國際醫學界並無充分大型臨床數據證明自體免疫細胞療法能有效提升鼻咽癌存活率或延長壽命。盲目迷信缺乏實證的療法，會令初期或早期患者延誤常規標準治療（電療/化療），導致腫瘤擴散惡化至晚期。對於中介表示「流血排死癌細胞」，李醫生嚴正反駁指出，人體免疫細胞殺死癌細胞後是由巨噬細胞等進行體內吞噬吸收，長期大量流血純屬腫瘤侵蝕周邊組織血管的惡化徵兆，絕非正常排毒排癌。