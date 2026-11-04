衛詩雅大爆因導演一句話為角色展真實疤 談老公親咀笑言：打咗啦

影后衛詩雅（Michelle）昨日（3/11）出席品牌活動，同場更有韓國女神宋慧喬，衛詩雅身穿亮眼造型現身，狀態大勇。早前拍劇意外割傷嘴唇、縫了逾50針的她，接受《香港01》訪問時精神極佳。提到同場的女神宋慧喬，衛詩雅雀躍透露二人有合照，可惜時間倉卒未及深談：「見到啊！我哋有合影，但無機會講嘢。我本身仲練定咗啲韓語，喺度講咗成一百次，點知無機會講添！佢真係女神，見到佢好似發光咁，好靚好靚！」

衛詩雅昨日出席品牌活動。（盧振輝攝）

衛詩雅笑言老公也是韓劇迷，二人平時在家更會為了搶電視睇劇而鬥嘴：「我哋平時都有爭電視睇㗎，好似琴晚我想睇韓劇預告，佢一出來就話要睇《重慶森林》，最後多數都係我就佢睇先囉！」

新戲破天荒公開嘴唇真實疤痕 奇蹟恢復知覺非常感恩

衛詩雅早前拍劇被玻璃割傷嘴唇導致肌肉及血管撕裂，以往出席活動或拍戲均會貼上膠布遮蓋傷口，避免化妝品刺激。不過她透露，在正拍攝的新電影中，將會首度將真實疤痕展現於人前：「因為由受傷到而家，我個傷口都一路上膠布蓋住，一來唔想化妝啲化學嘢掂到佢。但依家拍緊呢套電影比較特別，導演見到就話：『咦，你呢個疤痕同個角色都幾吻合喎！』佢問我介唔介意將個疤痕公開。我本身其實唔係咁想公開，但後來睇過覺得真係同個角色非常吻合，好配合，所以我就唔介意囉！呢套電影大家會見到我公開呢個疤痕。」

提到傷勢進度，衛詩雅更帶來喜訊，指失控多時的神經開始漸漸恢復知覺：「我之前唇邊個位置一直都係硬晒、摸落去完全無感覺嘅，我老公睇訪問知道都好驚。點知大概三個星期前，我無端端摸落去，覺得有返感覺！我嗰刻好開心啊，即刻不停摸，感覺到自己個嘴唇，可能係入面啲線開始溶返通返，有返感覺真係好感恩、好高興！」

衛詩雅昨日與宋慧喬同場出席活動。

同老公親咀如何面對？衛詩雅爆笑回應：打咗啦！

傷口雖然逐漸好轉，但外界也相當好奇，在受傷休養期間與老公周祉安醫生親熱或親咀時，會否需要小心翼翼避開嘴唇傷口？被問到同老公錫錫時如何面對，衛詩雅當場幽默爆笑回答：「打咗啦！哈哈哈！哎呀，又唔會嘅，正常囉，正常嘅接觸囉！不過呢啲確實係有啲難嘅，哈哈哈！」

她續指老公平時雖然工作繁忙，但非常關心她的康復進度，經常提醒她要按時返香港做激光療程及善後護理。現時傷口已無須特別戒口，防曬與避免直接曬太陽成了最重要的一環。