呂慧儀親揭「回家」拍《三代同糖》真相　古佩玲最新動向曝光

TVB與HOY的處境劇之爭近日掀起全城熱話，HOY新劇《你的保安李寶安》開播勢頭凌厲，首播收視一度高達9.4點，刷新該台紀錄，其後卻跌至4.9點，並遭不少負評，導演何爵天表示會順應民意刪改劇本。另一邊廂，TVB的《愛·回家之三代同糖》亦不敢怠慢，陸續找來「三太」樊亦敏和「KC」歐瑞偉等《開心速遞》舊班底，以新角色「回家」救亡。而近日，有網民發現呂慧儀與張景淳同日在社交平台分享在TVB開工的照片，二人發文時間亦相近，隨即引起網民猜測是否深受歡迎的「龔水CP」，被急召為《三代同糖》開工。

TVB《愛·回家之三代同糖》陸續找來樊亦敏、歐瑞偉等《愛·回家之開心速遞》的舊班底，以新角色登場。（葉志明 攝）

TVB《愛·回家之開心速遞》深受觀眾喜愛。（電視截圖）

呂慧儀親揭「回家」拍《三代同糖》真相：我見唔到佢哋需要救亡

就此傳聞，呂慧儀回覆《01娛樂》時，透露自己當日只是返公司為節目《好嘢港多啲》開工，她自己也有在社交平台分享：「昨日返公司拍《好嘢港多啲》，開心見到有位好掛住我的姐姐仔，有位都少少掛住我嘅導演哥哥仔，收工有個日日風雨不改企喺大門嘅TVBuddy送我走，即刻回家睇愛回家！開心。」可見即使未有入組，她依然心繫處境劇。

近日，有網民發現，呂慧儀與張景淳同日在社交平台分享在TVB開工的照片，二人發文時間亦相近，隨即引起網民猜測是否深受歡迎的「龔水CP」，被急召為《三代同糖》開工。(IG截圖)

呂慧儀（長腳蟹）在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中與張景淳組成「龔水CP」。(ig@konniecrab)

「龔水CP」劇入面好sweet。(公關提供)

早前「KC」歐瑞偉曾表示陸續會有舊班底加入《三代同糖》，問到公司有否向她與張景淳招手回去救亡？呂慧儀表示：「我見唔到佢哋需要救亡喎，我都好鍾意睇愛回家，我見到KC同三太入咗組係完全新嘅角色，我覺得好有新鮮感。」至於如果有需要，是否都隨時候命？她則表示：「我就一切都等公司安排，隨緣。（公司有沒有聯絡過妳？）就劇集上嘅安排就未有嘅，不過我都keep住有同公司同事聯絡。」

呂慧儀回覆《01娛樂》時，透露自己當日只是返公司為節目《好嘢港多啲》開工。(IG@konniecrab)

呂慧儀同公司同事keep住聯絡。(IG@konniecrab)

古佩玲現身澳洲狀態大勇 否認無劇開轉跑道做KOL

至於另一位《開心速遞》成員「素素」古佩玲，近況同樣備受關注。近日，古佩玲在澳洲被網民野生捕獲，見她氣息相當不錯，留了一頭啡色長髮，全身細心打扮，相當靚女，與網民合照時還擺出嬌俏的勝利手勢，獲讚「Nice and sweet」。古佩玲接受《01娛樂》訪問時，透露自己第一次去悉尼旅行，在當地被認出感覺「很親切，很開心」。問到拍完《開心速遞》後最近有何工作安排？有沒有接到新劇？她透露：「準備返去，呢段時間忙台慶！要返去排練~」。

古佩玲近日在澳洲旅行被野生捕獲。（小紅書圖片）

對於有指她結束《開》劇後無劇開轉跑道當KOL。古佩玲澄清道：「因為好多粉絲話想睇下我嘅日常，所以儘量、努力，Post多啲嘢畀大家睇，睇到佢嘅真實生活。」至於有沒有機會加入《三代同糖》？她表示自己與TVB依然有約，一切都聽從公司安排。