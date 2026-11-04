陳奕迅開騷網上叫價高達1.7萬　英皇歌手爆四字粗口怒斥黃牛黨

陳奕迅（Eason）將於香港演藝學院舉行26場公開錄音騷《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》，以抽籤形式售票，中籤結果早前已出爐，不少人都惋惜自己沒有中籤。有抽票成功的網民在Threads放售門票，開價高達1.7萬港元，連英皇男歌手曾傲棐都忍不住留言爆粗。

陳奕迅（Eason）將於香港演藝學院舉行26場公開錄音騷《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》。

Eason演唱會一票難求。(IG@mreasonchan)

陳奕迅演唱會名額黃牛價高達1.7萬港元

日前有網民在Threads上載一張首輪抽籤成功的截圖，並發文：「放 eason 首輪購票名額2個/$17K 爽快可議 麻煩pm」，兩個名額共叫價1.7萬港元，平均每個名額為8,500元，遠超980元及1,280元官方票價。而英皇男歌手曾傲棐（Arvin）在該則帖文下留言「dnlm」，至今獲得逾7000讚好。

陳奕迅26場演唱會公開登記抽籤購票總數直逼500萬大關

陳奕迅早前宣布將於香港演藝學院舉行合共26場《Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》，一連兩日公開登記抽籤購票總數直逼500萬大關，被歌迷笑言「難中過六合彩」。因應需求甚殷，大會早前呼籲歌迷切勿輕信黃牛或來歷不明門票，以免招致金錢損失，透露已就相關可疑售票活動向警方報案備案，並會持續密切監察市場情況。

有網民以1.7萬港元放售Eason演唱會兩個名額。（Threads圖片）

英皇歌手曾傲棐爆粗留言。（Threads圖片）

英皇歌手曾傲棐爆粗留言。（Threads圖片）

帖文掀起網民熱議。（Threads圖片）

不少網民直斥過份。（Threads圖片）

曾傲棐（Arvin）是英皇歌手。（公關提供）