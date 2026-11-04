張文慈為照顧父親搬回港　與外傭同房瞓碌架床：佢放個屁我都聞到

現年55歲的前亞姐張文慈（Pinky）近年主力在內地發展，除了登台演出之外，以直播帶貨工作為主，曾先後在上海、廣州、深圳、杭州定居，去年繼母不幸離世後，為了陪伴父親，張文慈決定搬回香港，寧願辛苦自己中港兩邊走，相當孝順！近日因父親受痛風及高血壓困擾，張文慈特別請了一位工人姐姐照顧，但礙於香港單位空間有限，張文慈無奈要與工人姐姐同房瞓雙層床，更拍片大爆同住的尷尬日常！

前亞姐張文慈（Pinky）。（IG@pinkycheung930）

55歲生日。（IG@pinkycheung930）

登台。（IG@pinkycheung930）

登台。（IG@pinkycheung930）

加入蔡淇俊的團隊。（IG@pinkycheung930）

近年主力直播帶貨。（微博@張文慈）

張文慈為爸爸慶祝80大壽。（微博@張文慈）

張文慈為照顧患病父親搬回港 空間局限與外傭同房瞓上下格床

張文慈上載短片，大方展示自己在香港的居住環境。身穿粉紅色豹紋睡衣出鏡的張文慈透露，爸爸最近經常痛風發作兼有高血壓問題，因此要請工人姐姐看顧，但由於香港屋企空間有限，未有額外房間供工人姐姐獨立入住，張文慈唯有與對方同瞓雙層白色組合床，她指着床位介紹，自己瞓在下層，上層則安排給工人姐姐瞓，二人正式開啟同房生活。

張文慈上載短片，大方展示自己在香港的居住環境。（IG@pinkycheung930）

張文慈透露，爸爸最近經常痛風發作兼有高血壓問題，因此要請工人姐姐看顧，但由於香港屋企空間有限，未有額外房間供工人姐姐獨立入住，張文慈唯有與對方同瞓雙層白色組合床。（影片截圖）

上層給工人姐姐瞓。（影片截圖）

張文慈瞓在下層。（影片截圖）

衣櫃。（影片截圖）

空間細。（影片截圖）

習慣獨處多年突轉為同室共處 自爆尷尬趣事：佢放個屁我都聞到

習慣一個人獨處的張文慈坦言，起初對於同房共處極不習慣，更忍不住大爆尷尬趣事：「幾多年冇同人哋……仲要同房喎，工人姐姐仲要瞓喺上面，夜晚嘈啲都唔得㗎嘛，佢放個屁我都聞到！」雖然私人空間大減，日常生活難免不便，但張文慈表示為了讓爸爸得到妥善照顧，這點犧牲完全值得：「最緊要多啲返嚟陪爸爸囉！有嘢做咪返廣州囉，兩邊走咁囉。都慣㗎喇，而家開始學識搭地鐵，呢度嘅生活都幾好呀。我覺得自己愈嚟愈叻呀，能屈能伸，乜都搞得掂，幾好！」

不習慣與人同房。（影片截圖）

自爆尷尬趣事：佢放個屁我都聞到。（影片截圖）

最緊要係可以陪爸爸。（影片截圖）

中港兩邊走。（影片截圖）

學識搭地鐵。（影片截圖）

張文慈年初斥資近千萬購入啟德兩房單位

今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」1A期1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！

近年主力在內地發展。（微博@張文慈）

登台演出。（微博@張文慈）

去年11月張文慈透露因繼母離世，為了多多陪伴父親，她就搬回香港和爸爸一起住。（IG@pinkycheung930）

陪伴爸爸。（IG@pinkycheung930）

張文慈搭地鐵。（IG@pinkycheung930）

今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤。（IG@pinkycheung930）