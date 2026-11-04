76歲譚詠麟滿月宴抱B唔放手恨孫心切　揭學霸獨子交女友見埋家長

現年76歲的「樂壇校長」譚詠麟除了元配老婆楊潔薇（莎莉）之外，亦有一位紅顏知己朱詠婷（Wendy），他與朱詠婷育有一名獨子譚曉風（Howard）。雖然譚詠麟與兒子譚曉風分隔兩地，但兩父子的關係依然密切。譚詠麟不時飛往加拿大探望兒子，兩人又經常透過視像聯繫感情。譚詠麟近年除了演藝事業外，還經常現身明星足球隊活動，近日香港明星足球隊成員羅鈞滿為BB擺滿月酒，校長除了出席道賀外，還攬BB攬到不肯放手，難掩恨孫之情！

譚詠麟（公關提供）

校長開始復工跑步。（微博＠譚詠麟AlanTam）

曾志偉從好友楊受成博士、成龍及譚詠麟手上獲得「世界傑出華人奬」。（公關提供）

譚詠麟出席羅鈞滿BB滿月宴恨孫心切

譚詠麟近日出席羅鈞滿BB滿月宴，現場賓客眾多，足見羅鈞滿圈中人緣極佳。香港明星足球隊的抖音帳號分享滿月宴片段，校長除了影大合照外，當羅太把BB抱向譚校長時，校長彎下腰來逗BB，同BB又玩又打招呼。

其後譚詠麟又積極主動接過BB，育有一子的他攬BB手勢純熟自然，他攬住BB搖來搖去，臉上難掩喜悅之情，好鍾意小朋友，恨孫心切！而BB亦被校長攬得舒舒服服，一頭撲向他懷中，模樣可愛！譚詠麟、黃日華輪流與羅鈞滿BB合照，足球隊眾人交情極佳！

譚詠麟愛與友人聚會。（weibo@譚詠麟AlanTam）

譚詠麟狂做運動短時間勁甩17磅。（微博＠譚詠麟AlanTam）

譚詠麟接受記者訪問。（盧振輝 攝）

譚詠麟爆譚曉風交女朋友已見家長

譚詠麟兒子譚曉風年約32歲，今年8月譚詠麟出席快閃店揭幕，揭譚曉風已交女朋友，更激讚未來新抱幾好，已見家長！譚詠麟對譚曉風疼愛有加，一直以來悉心栽培。譚曉風不只遺傳了父親的音樂天份，藝術和體育細胞，文武雙全，學業成績亦非常優秀，在2010年香港會考取得十優成績後便到海外升學，先後畢業於英國牛津大學工程科學系 (碩士學位)，之後又到美國普林斯頓大學深造，是學霸一名。

現居加拿大的譚曉風行事低調，今日有雜誌報道指他近年投身加密貨幣等科技領域，表現超卓，近期更晉升為高級軟件工程師，憑自身實力在創新科技界開拓事業創出佳績。據悉，譚曉風畢業後獲得多家公司招攬，最終選擇在加拿大遊戲公司Axiom Zen任職工程師，該公司客戶包括NASA、Microsoft等。譚曉風在Axiom Zen任職期間，曾接手主理全球首款基於以太坊區塊鏈的NFT遊戲「加密貓」（CryptoKitties），並有報道指其年薪過百萬。

譚詠麟出席羅鈞滿BB滿月宴。（抖音@香港明星足球隊）

譚詠麟伸手逗BB。（抖音@香港明星足球隊）

校長攬BB。（抖音@香港明星足球隊）

校長好鍾意小朋友！（抖音@香港明星足球隊）

校長笑不停口。（抖音@香港明星足球隊）

校長好識同小朋友玩。（抖音@香港明星足球隊）

校長恨孫心切！（抖音@香港明星足球隊）

校長同BB合照。（抖音@香港明星足球隊）

黃日華亦出席滿月宴。（抖音@香港明星足球隊）

羅鈞滿BB滿月宴多人出席。（抖音@香港明星足球隊）