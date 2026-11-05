74歲洪金寶駕電動輪椅偕洪天明直播吸金　親揭堅拒退休竟關前世事

現年74歲的影壇武打巨星「大哥大」洪金寶與韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，大仔洪天明、二仔洪天祥、三仔洪天照、細女洪煦榆，近年減產過着悠閒半退休生活，閒時與家人四處旅遊散心，即使年紀老邁行動不便需要借助輪椅或撐拐杖出入，但仍不時現身公開活動和直播帶貨。日前洪金寶帶大仔洪天明現身直播，在現場駕「戰車」出入，十分勤力！

74歲洪金寶一樣真打！（《夢物語》預告截圖）

洪金寶最近身體狀態壯健。（抖音）

洪金寶偕洪天明直播駕電動輪椅出入

日前洪金寶在抖音分享北上廣州的片段。影片中洪金寶要借助電動輪椅在現場移動，但洪金寶依然專業完成工作。他與洪天明一同做直播，並祝福大家身體健康，父子檔一齊北上掘金！洪金寶不停在照片上簽名。完成工作後，洪金寶與洪天明去餐廳大快朵頤食潮汕菜，雖然身為「最靈活胖子」，但洪金寶毫不戒口，看來身體狀況不錯。

洪金寶養起一家人。（IG@timming7471）

洪金寶曾在1989年的電影《八両金》合作張艾嘉成為經典。（《八両金》電影劇照）

曾親揭不退休原因：遲少少可以長唞

洪金寶因為拍武打戲長年舊傷，加上體重過重、年齡增長，2017年進行過膝蓋手術，因身體狀況不得不半退休淡出幕前，但他仍熱愛工作。2020年他上節目《健康旦Hieggo》接受鄭丹瑞訪問，他問及洪金寶為甚麼不退休，洪金寶回答說：「我哋大家的生活，大家食嘅都係我搏返嚟，如果以前唔搏，好啦，而家乜都冇。我而家唔係唞，遲少少就可以『長唞』，好多人叫我退休，我點解要退休？第一我可以講嘢，可以鬧人；第二我諗得嘢，唔係上天畀我呢啲嘢做啫咩？可以做可以諗就去做，當自己真係退化晒，廢事出醜，咁咪退休囉，而家仲有機會嘅，我都想繼續做。」2024年洪金寶出席第37屆東京國際電影節大師班，再談及不退休原因，他受訪笑言：「可能我前世是一隻牛，要工作才舒服。」

洪金寶駕「戰車」出入。（抖音@洪金寶）

洪金寶行動不便都要開工。（抖音@洪金寶）

洪金寶簽名給影迷。（抖音@洪金寶）

洪金寶與洪天明直播。（抖音@洪金寶）

洪金寶祝大家身體健康。（抖音@洪金寶）

之後洪天明帶洪金寶食潮汕菜。（抖音@洪金寶）