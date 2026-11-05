鄧兆尊獨自出街豪騷名牌無遮掩　59歲親揭重病與身家遺囑真相

已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）長子鄧兆尊，向來以生活無憂、享有「現代韋小寶」之稱而聞名。鄧兆尊近期在出席公開活動時曾透露，自己最近瘦了十幾磅，主要是因為近期工作繁忙，需要到不同節目接受訪問。近日有網民在抖音分享鄧兆尊獨自過馬路的片段，孭住GUCCI袋的他被笑指當買餸袋！

鄧兆尊時常爆料娛樂圈內幕。（IG@johnny25tang_）

鄧兆尊是「現代韋小寶」。（IG@johnny25tang）

鄧兆尊做低頭族過馬路孭靚袋：行走的億萬富翁

日前有網民分享一段在銅鑼灣街頭見到鄧兆尊的片段。影片中鄧兆尊獨自一人，身邊不見三位紅顏知己。不過他仍悠然自得，一邊做「低頭族」一邊過馬路，未有留意路面情況，頗為危險，然而幸好過第二條馬路時他已收起電話，望住前面直行。

影片中最顯眼的是鄧兆尊身上的GUCCI斜孭袋，有網民笑指他把名牌袋當買餸袋，作為城中知名富二代，鄧兆尊獨自出街極自在，網民稱呼他為「行走的億萬富翁」、「最清醒的富二代」、「他爸媽絕對是聰明人，知道孩子不行，給他留錢享受生活。」

鄧兆尊的的三位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊與三太Nana。

鄧兆尊患病早為億萬身家打算

現年59歲的鄧兆尊今年出席徐蓉蓉著《千面伶王新馬師曾》講座，對於去年被指罹患了無法根治的疾病，導致右手出現麻痺及影響說話能力，他亦因此透過手機備忘錄早早計劃財產分配，當時他受訪更新身體狀況。他澄清身體無事。談到手機立電子遺囑一事，鄧兆尊表示沒有此事，法律文件需要簽署，最多是寫草稿，寫電子檔易被修改，暫未有立遺囑需要，同時否認有15億元身家。

鄧兆尊現身銅鑼灣街頭。（抖音）

鄧兆尊做低頭族過馬路。（抖音）

鄧兆尊孭名牌袋。（抖音）

網民笑言鄧兆尊當此為買餸袋。（抖音）

鄧兆尊獲稱為「行走的億萬富翁」。（抖音）

鄧兆尊片段引起網民討論。（抖音）

網民留言。（抖音）

網民留言。（抖音）