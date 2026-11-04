劉愷威認愛黎紀君打得火熱融入朋友圈　胸貼背環抱合照高調放閃

現年52歲的劉愷威早前大方認愛現年32歲的黎紀君（Christy），二人打得火熱，近日更頻頻高調放閃！日前黎紀君在IG限時動態「洩蜜」，大曬多張與好友聚會的溫馨合照，除了劉愷威同黎紀君之外，江若琳同老公蕭唯展亦在場，眾人為徐加晴慶祝生日，亦為月底生日的黎紀君提早慶生，而劉愷威更全程緊貼女友，二人早已徹底融入彼此的朋友圈！

黎紀君（Christy）在賀歲片《夜王》演出。（IG@christylaiii）

黎紀君由主持跨界踏入大銀幕出演《夜王》。（IG@christylaiii）

兩人經常一起打波。（IG@christylaiii）

兩人經常一起打波。（IG@christylaiii）

打得火熱。（IG@christylaiii）

打得火熱。（IG@christylaiii）

劉愷威黎紀君甜蜜同框 大合照攬到實融入朋友圈

相中所見，現場準備了大閘蟹及生日蛋糕，劉愷威與黎紀君均戴上白色Cap帽，默契十足，站在後排的劉愷威從後環抱黎紀君，而黎紀君則依偎在男友懷中甜笑，相當甜蜜！除了溫馨切蛋糕及食大閘蟹之外，眾人更一起在客廳梳化打機消遣，當中劉愷威與黎紀君並肩坐在梳化上，一舉一動默契十足。

融入朋友圈！（IG截圖）

融入朋友圈！（IG截圖）

融入朋友圈！（IG截圖）

萬聖節。（IG@j_j.yellow）

劉愷威同女友黎紀君猶如「糖黏豆」般形影不離。（ig@j_j.yellow）

劉愷威黎紀君跨越20歲年齡差 因匹克球（Pickleball）結緣志趣相投

劉愷威自2018年與楊冪離婚後，感情生活一直備受關注，他曾與內地女星李曉峰相戀，但今年4月宣告分手。直至近期劉愷威與模特兒出身、「第四代邦民女」黎紀君擦出愛火，雙方因同樣熱愛打匹克球（Pickleball）及網球而相識，志趣相投，雖然兩人年齡相差20歲，但相處融洽，感情穩定，近日更頻頻高調放閃，大曬幸福！

志趣相投。（IG@christylaiii）

志趣相投。（IG@christylaiii）

一起打pickleball。（IG@christylaiii）

一起打pickleball。（IG@christylaiii）

一起打pickleball。（IG@christylaiii）

出雙入對。（IG@christylaiii）

出雙入對。（IG@christylaiii）