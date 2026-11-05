鄭欣宜英文名叫Joyce爆笑原因曝光　原來關肥姐最喜歡做呢件事？

歌手鄭欣宜（Joyce）自2023年完成演唱會後突然停工神隱，至今仍未公開現身，雖然之前曾多次傳出她會復出的消息，可惜到最後仍未見影。鄭欣宜去年原定參與內地綜藝《歌手2025》，但在綵排時發生意外導致表演取消，至今仍復出無期。有不少網民都很期待鄭欣宜回歸樂壇，近日有網民在社交平台分享一段昔日片段，意外引起熱議。

鄭欣宜自2023年3月完成三場紅館演唱會後，便無預警地「消失」於幕前。（資料圖片）

餐廳在社交平台分享了鄭欣宜的近照。(ig圖片)

鄭欣宜英文名叫Joyce爆笑原因曝光

近日有網民分享一段鄭欣宜上電台節目《口水多過浪花》，接受艾粒及Do姐鄭裕玲的昔日訪問，片中鄭欣宜分享為何母親「肥姐」沈殿霞將她的英文改作「Joyce」的爆笑原因。鄭欣宜透露當時以為母親叫自己「Joyce」是有很深奧的意思，例如想女兒做個開心快樂的寶寶：「原來佢係鍾意Shopping......」。跟肥姐感情深厚的Do姐，聞言後即認同，並表示：「係啊！鍾意嗰間Joyce。」接著欣宜更爆笑指：「佢話爭啲叫我Chanel！」

近日有網民分享一段鄭欣宜上電台節目《口水多過浪花》，接受艾粒及Do姐鄭裕玲的昔日訪問。（Threads/@joystick_4ever）

片中鄭欣宜分享為何母親「肥姐」沈殿霞將她的英文改作「Joyce」的爆笑原因。（Threads/@joystick_4ever）

說法被Do姐認證。（Threads/@joystick_4ever）

網民分享爆笑個人經驗

這段昔日片段曝光後，吸引大批網民熱議，更有網民分享爆笑個人經驗：「我個名都係有日老母喺法國行街見到有個鋪名幾特別就幫我改」、「多年前我好鍾意Marc Jacobs 有諗過如果生仔，仲要係雙胞胎嘅，就一個叫Marc，一個叫Jacobs 😂」、「如果我有個仔，我會叫佢Uniqlo」、「生多個叫GU!!」、「肥姐好cute😂」。