何芷姍53歲生日曬緊緻美肌神級凍齡　《璀璨之城》演活心機毒婦

TVB「御用秘書」何芷姍（原名何綺雲）憑處境劇《愛‧回家》系列成功入屋，雖然入行以來多飾演三、四線角色，但憑着高䠷身材與凍齡美貌深受觀眾喜愛。日前何芷姍迎來53歲生日，她在社交平台大曬慶生照，相中的她皮膚白滑緊緻、蘋果肌飽滿，完全看不出已年過半百，保養功力相當驚人！

何綺雲經常飾演秘書，她在《愛‧回家》中飾演Maggie，形象入屋。（影片截圖）

何芷姍（原名何綺雲）在《愛‧回家之開心速遞》中飾演秘書Ma姐。（電視截圖）

成功入屋。（IG@hotzeshan）

十分入屋。（IG@hotzeshan）

保養得宜。（資料圖片）

何綺雲在《天幕下的戀人》中飾演周勵淇的姊姊「高逸嵐」，在第16集中她便誤以為自己懷有身孕，所以急急決定與男友「Martin」郭耀明結婚。（電視截圖）

何芷姍53歲生日大曬愛貓合照 皮膚白滑緊緻零瑕疵極凍齡

何芷姍在IG曬出與愛貓的合照，並寫道：「又大一歲了，時間真係過得好快唷，今年冒着生命危險找我個大女一齊陪我影相留念，因為佢都踏入20歲了，佢好神經質好巴渣，除咗我冇人抱到佢，佢有陣時都會嗲一陣，但係下1秒可以咬你六個窿😆😆😆好快手😂😂」何芷姍抱着愛貓嘟嘴索吻，不少圈中好友及網民紛紛留言送上生日祝福！

53歲生日。（IG@hotzeshan）

53歲生日。（IG@hotzeshan）

人美心善。（IG@hotzeshan）

為寵物領養平台擔任義工。（IG@hotzeshan）

點睇都唔似年過半百。（IG@hotzeshan）

何芷姍曾做張曼玉燈光替身 《璀璨之城》演反派獲封MVP

何芷姍早在19歲時就出演處女作《飛虎雄心》，清純形象令人印象深刻，1997年簽約成為模特兒，身形高䠷的她更曾在王家衛執導的《花樣年華》中擔任張曼玉的燈光替身，其後她由模特兒轉型做演員，2003年加入TVB至今，可惜一直處於三四線位置，但《愛‧回家》系列就成為她的代表作。早前何芷姍在台慶劇《璀璨之城》中飾演表面無心機、實則陰險設局下毒的關鍵角色「Rosa」，身穿紫色斜膊晚裝貴氣登場的何芷姍，表面溫順善良，暗地裡卻設局下毒嫁禍兩位官家少奶高海寧及張曦雯，獲網民大讚「Rosa靚過官家少奶」、「Rosa氣質超好，完全不輸兩位女主角」、「絕對是今集MVP」！

何綺雲曾拍攝永安百貨的電視廣告。（YouTube影片截圖）

當年只有19歲的何芷姍，出演處女作《飛虎雄心》的青春模樣被翻出。（YouTube影片截圖）

何綺雲曾在《花樣年華》中飾演孫佳君替身。（電影截圖）

開設水晶店榮升老闆娘。（IG@hotzeshan）

何芷姍在台慶劇《璀璨之城》中飾演表面無心機、實則陰險設局下毒的關鍵角色「Rosa」。（電視截圖）

高貴登場。（電視截圖）

高貴登場。（電視截圖）

設局。（電視截圖）