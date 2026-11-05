Caitlin@XiX哈佛升學獲選加入合唱團　全家勁猛料傳父親年薪千萬

現年18歲的楊秉頤（Caitlin）參加《聲夢傳奇2》而為人熟悉，其後加入Eric Kwok（郭偉亮）打造的旗下女團XiX加入樂壇，不過XiX今年7月因成員學業而各有發展去向而休團。Caitlin在9月正式入讀美國哈佛大學，更獲挑選加入學校歷史悠久的無伴奏合唱團，除了文武雙全之外，父親及兩位哥哥都勁猛料。

Eric Kwok（郭偉亮）打造的旗下女團XiX成員包括有良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）。（IG/@caitlinyangg_）

XiX今年7月因成員學業而各有發展去向而休團。（IG/@caitlinyangg_）

Caitlin原來係學霸 入讀美國哈佛

Caitlin自三、四歲便學習聲樂、小提琴、鋼琴及芭蕾舞，亦曾是「香港歌劇院」及「香港演藝學院」合唱團學員，參加過多次比賽。在XiX休團後，不時在社交平台分享以結他自彈自唱的片段，其後於9月正式升讀美國哈佛大學，並獲選加入哈佛大學的無伴奏合唱團「The Harvard Opportunes」。

Caitlin今年9月正式升讀美國哈佛大學。（IG/@opportunes）

據知，哈佛大學無伴奏合唱團創立於1980年代，曲目涵蓋流行音樂、節奏藍調（R&B）、靈魂樂、搖滾以及現代排行榜熱門歌曲的純人聲重新編曲與翻唱。合唱團經常參與全美大專賽，更曾獲得全美大專表演藝術人聲賽事冠軍等獎項。由於名額極少，加上入選條件嚴格，競爭相當激烈，能夠入選的機率甚至比哈佛大學本身的大學部錄取率還要低。

哈佛大學無伴奏合唱團額極少，加上入選條件嚴格，競爭相當激烈。（IG/@opportunes）

Caitlin父親年薪千萬？

除了Caitlin之外，其父親及兩位哥哥都非常猛料。她的父親楊文鈞是台灣一間金融控股公司的副董事長，有報道指他的年薪逾千萬港幣。楊文鈞在美國麻省理工學院（MIT）理學士畢業，及後修讀機械工程理學碩士，又於美國哈佛大學（Harvard University）修讀企管碩士。曾於星展銀行（DBS）、高盛證券擔任董事總經理及掌理投資業務，派駐紐約與香港。據知，楊文鈞現職為開發金控副董事長。

Caitlin父親是金融控股公司副董事長，有傳年薪過千萬。（IG/@opportunes）

全家都是哈佛校友

Caitlin的兩位哥哥楊秉瀚（Douglas）及楊秉睿（Henry）同樣畢業於哈佛大學，主修電腦科學，更於2020年創立了Peer2Peer Foundation (香港學生主導慈善機構)，一家人都是哈佛校友，非常厲害。Caitlin與父親及兩位哥哥感情深厚，更曾與兩位哥哥組成「DHC A Capella」唱歌。