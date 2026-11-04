璀璨之城｜張智霖戴200萬私伙名錶出鏡？　揭Chilam過億資產版圖

近日無綫電視台慶劇《璀璨之城》熱播，張智霖在劇中飾演的角色「官孝賢」，有網民眼尖發現，他在劇中佩戴的一枚腕錶，疑似為炒價高達200萬港元的獨立製錶品牌F.P. Journe名錶。這枚「天價」腕錶出鏡不僅掀起網絡熱話，更再次讓外界聚焦張智霖在現實生活中眼光獨到的投資策略，以及其早已超過一億港元的豐厚身家。



張智霖呢個角色夠晒暗黑。（官方提供圖片）

張智霖做得好好。(節目截圖)

網民眼尖發現「天價」名錶

根據近日社交平台Threads上流傳的截圖，有網民留意到張智霖在無綫電視台慶劇《璀璨之城》中飾演角色「官孝賢」時，佩戴了一枚價值不菲的名錶。該名網民在帖文中表示，雖然不太喜歡劇中官孝賢這個角色，但對其戴錶品味感到驚訝。網民指出，該枚藍色錶盤的腕錶為獨立製錶品牌F.P. Journe的Chronomètre Bleu，並稱其市價高達200萬港元。劇集截圖顯示，張智霖在劇中舉手投足間展現了這枚腕錶，引發網民對其行頭與品味的熱烈討論。

有網民留意到張智霖佩戴了一枚價值不菲的名錶。（Threads截圖）

張智霖投資有道 鍾情物業與藝術品

除了在劇中展現奢華行頭，張智霖在現實生活中的資產配置及投資亦相當多元化。在物業投資方面，他與妻子袁詠儀於2023年8月以880萬港元購入柴灣工業城2期一個工廈單位。此外，他早於2017年便斥資9,180萬港元，以破頂價購入東半山大坑豪宅大寶閣單位，該物業目前主要作收租用途。在自住安排上，張智霖一家曾長期以每月約20萬港元，租住淺水灣曼克頓大廈逾2,000平方呎的全海景豪宅，展現靈活維持資金流動性的避險策略。

袁詠儀與張智霖多年來投資有道。(抖音影片截圖)

袁詠儀與張智霖多年來投資有道。(抖音影片截圖)

身家豐厚 獲舅父曹查理證實「夠三代花」

近年，張智霖積極投入藝術品市場，並曾公開表示買畫除了保值，亦能考驗眼光。他特別鍾情於日本藝術家草間彌生的作品，目前已收藏了超過10幅畫作，曾透露其中一幅「南瓜畫」升值已達一至兩倍，並稱投資名畫從未虧損。據估計，其藝術品資產總值已逼近一億港元。張智霖的舅父曹查理曾在節目中透露，張智霖目前的財富已足夠供養三代人。綜合其名下豪宅、商用物業及藝術品收藏，外界保守估計張智霖的身家早已超越一億港元。