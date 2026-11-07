吳千語回應恐育　自認負責任未準備好做媽媽：想得太多讓我卻步

現年33歲的吳千語（Karena）在2023年底與百億富三代施伯雄（Brian）結婚，婚後二人不時放閃，感情相當甜蜜。外界一直關注兩人的造人進度，日前吳千語在內地訪談節目《向內一公里》中，就罕有正面回應「恐育」話題，坦言目前未準備好做媽媽！

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）在意大利舉行婚禮。（微博@Karena吳千語）

Sweet！（微博@施伯雄Brian）

登對。（IG@karena_ngs）

放閃！（IG@brian_sph）

吳千語在內地訪談節目《向內一公里》中接受楊瀾訪問。（微博圖片）

吳千語在內地訪談節目《向內一公里》中接受楊瀾訪問。（微博圖片）

吳千語罕談豪門婚後心聲 自認「體驗派」恐育擔心生活與事業失衡

在節目中，吳千語與主持人楊瀾在木工坊邊交流邊剖白內心世界。談到人生階段中是否要邁向生兒育女的抉擇時，吳千語坦言自己尚未準備好做媽媽：「其實我屬於那種體驗派的，我沒有太一定說我要小孩或不要小孩，就是我還是會覺得我的個人體驗，首先我會排在第一位。就是我對於事業的這種，我有沒有成就感，然後去過多少個地方。（你也說曾經是有一點恐育是吧？恐什麼呢？）我恐懼的就是被一個事情捆綁，我也看到很多朋友就是可能有了小孩之後，生活的重心會有所改變，對，我是害怕這個。然後我也害怕自己被一些生活上面我不太想要處理的、瑣碎的事情而綁定。」

吳千語自言是體驗派。（影片截圖）

對事業有追求。（影片截圖）

恐懼被一件事捆綁。（影片截圖）

生活改變。（影片截圖）

直言恐育。（影片截圖）

吳千語不排斥做媽媽 太有責任心反成包袱：想得太多讓我卻步

吳千語強調自己並非完全抗拒生B，而是十分看重「為人父母」：「我覺得反而是因為我是一個很負責任的人，那我要做這件事情我要100分的準備好，我才做這個事情，所以反而是想得太多讓我卻步，就是我想得太清楚，我要付出的時間。」其實吳千語過往亦曾在節目中坦言「恐育」：「我們挺習慣兩個人生活的已經，但是生孩子其實還是，就不太知道到時候的工作跟家庭是怎麼樣的，然後覺得我們兩個現在狀態很自由很好，然後有一點點怕改變了這個狀態，不知道是會更好還是更壞。」而施伯雄就表示尊重吳千語的想法：「小朋友這個計劃，也有這個想法，但是也看她工作的那個計劃，因為我覺得最終懷孕的那個是女生，那其實對於女生的影響，如果她也是有自己工作的，那我覺得也需要尊重她，（她）希望是在哪一個時間點去嘗試。」回答盡現高情商，獲不少網民激讚！

要百分百準備好才考慮生B。（影片截圖）

想太多。（影片截圖）

Fit。（IG@karena_ngs）

吳千語在小紅書進行直播帶貨，由下午3點直播到翌日凌晨3點。（影片截圖）

享受二人世界。（微博@施伯雄Brian）

甜蜜。（微博@施伯雄Brian）

慶祝生日。（IG@karena_ngs）

享受二人世界。（IG@karena_ngs）