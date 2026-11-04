超時空男臣II｜黃翠如帶仔仔赴大馬開工　蕭正楠大爆背後無奈真相

無綫新劇《超時空男臣II》今日（4/11）舉行開鏡拜神儀式，主演之一的蕭正楠身兼拍劇與新手爸爸兩職。提及太太黃翠如日前帶同仔仔遠赴馬來西亞拍攝，蕭正楠接受《香港01》訪問時大爆背後的無奈真相，直指工作安排排得滿滿，無暇照顧愛子，更坦言自己非常掛念母子倆！



拍劇時間緊密 每日「捱到天光」

蕭正楠透露近期《超時空男臣II》的拍攝進程極度緊密，幾乎每日都要通宵開工：「呢排真係比較扯得緊啲，我哋昨晚都係拍到凌晨6點鐘先收工，差不多天天都拍到天光。」

蕭正楠指拍劇時間緊密。（葉志明攝）

親解母子遠赴大馬真相：留喺香港我都陪唔到

被問到為何太太黃翠如會帶仔仔到馬來西亞，蕭正楠坦言是經過深思熟慮的決定：「因為睇到通告知道呢段時間會好忙，如果佢哋留喺香港，我返到屋企仔仔都分分鐘瞓咗，或者我要急急腳睇劇本就要走。不如畀佢哋去大馬，嗰邊有契媽、契哥同埋一班人照顧佢哋，氣氛又好。」蕭正楠表示母子倆目前在大馬已經住了接近一個月，看到他們在當地有人照應、生活愉快，自己亦感到安心。

仔仔快將返港 蕭正楠搞笑喊話：「快啲返嚟啦！」

長時間與仔仔分隔兩地，蕭正楠不忘搞笑自嘲：「佢去咗咁耐，差唔多都唔記得有我呢個爸爸啦！」不過他透露翠如在大馬的工作即將完結，預計再過一個星期左右母子便會返港，笑言自己已經非常掛念他們，迫不及待等他們回家會合。

蕭正楠大爆背後無奈真相。（葉志明攝）

何廣沛、蕭正楠和曹永廉相隔10年再次以古裝造型「合體」。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

無綫新劇《超時空男臣II》今日於電視城舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）