金剛廣州被偶遇近照曝光驚呆網民　一招冧暈女博主不愧女神收割機

現年45歲的藝人金剛（李信樵）自2017年離開TVB後，北上發展賺人仔，除了積極經營社交平台外，亦頻頻進行拍片探店，憑著多年來建立的搞笑形象，在廣東地區甚受歡迎。近日，金剛現身廣州進行美食探店拍攝時，被網民「野生捕獲」，除了外貌多年如一日外，親民毫無架子的舉動更令網民讚不絕口。

現年45歲的藝人金剛（李信樵）自2017年離開TVB後，北上發展賺人仔。（IG@aloha6969）

近日，金剛現身廣州進行美食探店拍攝時被網民「野生捕獲」。（小紅書截圖）

拍探店親民零架子 徒手捉龍蝦

從網民分享的動態照片可見，金剛當日一貫招牌光頭配鬍鬚造型，身穿黑色休閒寬鬆短袖T恤搭配深色長褲現身。向來平易近人的他，一到場便笑逐顏開地與圍觀街坊熱情揮手打招呼，毫無架子。在海鮮店拍攝時，金剛更親自「落手落腳」，徒手抓起生猛大龍蝦放上磅秤，手法熟練；到工作結束離開時，他亦不忘親切向在場街坊與圍觀群眾揮手道別，表現極具親和力。

金剛一到場便笑逐顏開地與圍觀街坊熱情揮手打招呼，毫無架子。（小紅書截圖）

進入海鮮店拍攝時，金剛更親自「落手落腳」，徒手抓起生猛大龍蝦放上磅秤。（小紅書截圖）

友善自拍冧爆女博主

期間，金剛更有求必應，與女博主自拍兼簽名。合照時，他更對著鏡頭做出生鬼的笑臉，輕易將女博主逗得開心，難怪向來異性緣極佳。博主事後興奮發文，大讚「金剛哥哥好nice好搞笑」，更如數家珍般列出他的多部經典港劇代表作，包括《學警狙擊》中飾演韓彬（孝哥）的得力幫手、《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演兇狠的日本大佐「向山鐵也」、《食為奴》、《愛情食物鏈》的搞笑角色，以及在《降魔的》中催淚感人的馬季親生父親等。博主更特別驚嘆金剛的外貌與身形完全沒留下歲月痕跡，直呼他：「咁多年都冇變」；不過，也有網民打趣說：「因為他從來都沒年輕過。」令人哭笑不得。

金剛全程表現友善。（小紅書截圖）

女博主大讚金剛好nice、好友善。（小紅書截圖）

幽默風趣極具異性緣 歷任女友皆為性感女神

雖然金剛並非走靚仔路線，但憑著幽默風趣的口才，以及不標準廣東話的獨特喜感，入行以來異性緣極佳，情史更是豐富精彩，曾先後與多位圈中靚女拍拖或傳緋聞，包括有台灣「國光女神」梁云菲（Nana）、陳蕊蕊，「神獸天使」蔡慧欣、2007年港姐冠軍張嘉兒，以及昔日好拍檔小儀，位位都是各有特色的可人兒，甚至可說是靚身材正的女神。

金剛曾與台灣「國光女神」梁云菲（Nana）拍拖。（IG@nanaliangbadgal）

最近的要數到2020年8月，金剛與相識多年的台灣女星小嫻（黃瑜嫻）因在墾丁衝浪而擦出愛火，二人公開戀情後更一同在墾丁大街擺檔賣雞翼創業。可惜交往一年多後，兩人透過直播宣布和平分手、退回朋友關係。（IG圖片）

雖然金剛的戀愛對象都很高質，可是他每次拍拖都不長久，最近的要數到2020年8月，金剛與相識多年的台灣女星小嫻（黃瑜嫻）因在墾丁衝浪而擦出愛火，二人公開戀情後更一同在墾丁大街擺檔賣雞翼創業；然而這段備受外界看好的戀情，在交往一年多後的2022年5月，兩人透過直播宣布和平分手、退回朋友關係。