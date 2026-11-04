林青霞72歲生日曬大紅戰袍　珠光寶氣高貴優雅：祝福回向給你們

一代影壇巨星「大美人」林青霞昨日（3日）迎來72歲生日，繼低調親臨黃大仙長者綜合服務中心落區探訪後，她在微博分享一系列慶生照，身穿一身鮮紅色服裝驚艷亮相的她，神采飛揚，氣質優雅，魅力不減！

大美人！（微博@林青霞）

71歲生日。（微博@林青霞）

林青霞現身「第43屆香港電影金像獎」。（微博@林青霞）

林青霞獲頒「卓别靈電影人士藝術成就獎」。（微博@林青霞）

林青霞首度踏足黃大仙落區探訪。（微博@林青霞）

林青霞72歲生日曬大紅戰袍靚相 珠光寶氣神采飛揚氣質優雅

林青霞在微博分享慶生照，並寫道：「祝我生日快樂🎁你們對我的祝福都會回向給你們🙏❤️」相中所見，林青霞身穿一身喜氣紅衣，佩戴設計華麗璀璨的鑽石頸鍊及耳環，手上則戴有多串鑽石手鍊，貴氣逼人。林青霞身旁放滿鮮花，面前有一個以紅玫瑰裝飾的巨型生日蛋糕，寫上「Happy Birthday Brigitte」，她在蛋糕前雙手合十許願，對鏡頭展現燦爛笑容，面容紅潤飽滿，散發滿滿溫暖親和力。

林青霞72歲生日曬大紅戰袍靚相。（微博@林青霞）

巨型蛋糕。（微博@林青霞）

雙手合十許願。（微博@林青霞）

氣質依然。（微博@林青霞）

林青霞首度落區黃大仙 探訪長者中心派禮物人美心善

林青霞今年選擇低調度過，不鋪張、亦不舉辦大型奢華慶生派對，僅與至親家人簡單聚會吃飯。除了享受溫馨家庭時光之外，一向熱心公益的林青霞更身體力行回饋社會，日前她就親臨黃大仙長者綜合服務中心落區探訪，當日她身穿淡黃色恤衫、披上綠金色調絲巾搭配休閒牛仔褲，一頭俐落短髮搭配精緻淡妝，整個人容光煥發，氣質優雅，完全看不出已步入古稀之年。林青霞在會議室內與專家同席交流，亦與一眾老人家近距離互動，派發宣傳單張與禮品，全程笑容滿面，毫無架子，場面十分溫馨。

現身基層長者中心派禮物。（微博@林青霞）

笑容親切。（微博@林青霞）

毫無架子！（微博@林青霞）

大合照。（微博@林青霞）