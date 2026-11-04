JW首度開腔認秘婚一年　升呢做王太甜爆講與王至尊相識：真係緣分

歌手王灝兒（JW）早前被爆與球隊班主男友王至尊（Jim Wong）秘婚，今日（4日）JW出席商台舉辦的《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招，首度開腔回應從王小姐榮升王太一事。

JW早前被爆與球隊班主男友王至尊（Jim Wong）秘婚。(胡凱欣 攝)

順勢出歌公開喜訊 笑納「王太」稱呼

JW接受訪問時，全程甜笑，似乎心情大靚。被問到是否已經結婚，她大方承認：「係啊，上年，但係我哋好低調，直至你哋已經咁勁出咗新聞，咁我哋就心諗咁不如就藉住個機會做首歌啦咁樣，跟住就直接公佈埋。」JW對於榮升王太，她笑稱自己本身已經姓王：「我哋個王係一樣，所以都幾得意，其實冇人咁叫我（王太），係今日你哋咁樣叫我，又覺得幾好聽喎。」

JW接受訪問時，全程甜笑。(胡凱欣 攝)

揭土耳其浪漫完婚 非閃婚早有籌備

JW透露，求婚當日，男友邀請了她的家人和好朋友一起見證，令她非常感動。她被問到是閃婚還是計劃好時，她笑指：「plan咗嘅，唔會突然啦，我要搞好多人嘅，特別係海外結婚，所以都係上年。」談到去年去土耳其完婚時，她表示有她最愛的人一起去她最愛的地方，所以她感到十分開心。

JW透露非閃婚早有籌備。(胡凱欣 攝)

親解相識緣份 英國留學早知對方存在

對於二人的相識是怎樣，她亦為此解釋：「大學嘅時候，我哋都喺英國讀書嘅，咁所以其實由大學嘅時候就大家已經知道大家嘅存在。佢嗰陣時大學就已經搞緊party，咁我大學嘅時候，我就已經唱緊歌。所以變咗我哋知道大家嘅存在，但真係直至到最近先cross path，之前就一路都冇機會，真係緣分。」

JW親解相識緣份。(胡凱欣 攝)

婚後行動互撐事業 造人計劃順其自然

JW表示，婚後二人互相支持，她會去看老公踢波，老公亦會去看她的演唱會：「我哋會互相去支持大家嘅工作。」她亦表示，不急於造人，順其自然。