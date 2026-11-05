鍾鎮濤食糖水被捕獲滿面鬍鬚極滄桑　歷破產如今身家逾億依舊貼地

現年73歲的「B哥哥」鍾鎮濤，年輕時憑着高大帥氣的外表，加上彈得一手好結他，是80年代的「男神」代表。即使如今已年過古稀，但他向來保養得宜、凍齡有術，時常保持Fit爆身形，魅力絲毫不遜當年。雖然如今名利雙收、生活無憂，但私底下的鍾鎮濤作風依然極貼地。日前，有網民在一間糖水舖巧遇鍾鎮濤，即使他以一身低調的「街坊Look」現身，但依然被眼利食客認出，更大方合照並送上祝福，超Nice舉動獲網民激讚！

鍾鎮濤是香港最長壽組合「溫拿樂隊」的成員之一。（微博圖片）

鍾鎮濤（阿B）有兩段婚姻共育有一子三女。（微博@鍾懿Blythe）

鍾鎮濤是80年代男神。（葉志明 攝）

鍾鎮濤近日在微博發文：「在外工作了兩個星期，一直有美食陪伴，感覺時間過得很快。不好意思，暫時不能劇透，等適當的機會跟大家分享更多。」，或許這個是新劇造型？（微博圖片）

食糖水被捕獲 態度親民

該網民在社交平台以「香港街頭吃甜品碰到鍾鎮濤」為題發文，分享在香港糖水舖偶遇鍾鎮濤的經歷。相中可見，當天店內幾乎坐滿食客、空間較為狹窄，而鍾鎮濤打扮相當樸素隨性，僅穿上一件休閒淺色恤衫、頭戴黑色Cap帽，打扮樸素隨性，完全融入人群之中。雖然他當日滿面鬍鬚未有剃刮，略顯滄桑歲月痕跡，但精神狀態極佳，展露溫暖笑容，眼角笑紋盡顯慈祥親切。

鍾鎮濤食糖水被捕獲。（小紅書圖片）

當博主提出合照請求時，鍾鎮濤完全沒有架子，毫不猶豫地一口答應，更親切地向對方送上祝福。博主在帖文中難掩興奮，引用其經典歌寫道：「這不是《季候風》，是《讓一切隨風》！本人太nice了吧，讓我們玩得開心要身體健康，老一輩藝術家『德藝雙馨』！」帖文隨即引起網民熱議，不少人對於他的「鬍鬚滄桑造型」不彈反讚：「看起來好年輕啊，他是不是已經快70了」、「keep有用，完全看不出」。

鍾鎮濤非常親民。（小紅書圖片）

歷破產翻身如今逾億身家依舊貼地

鍾鎮濤過去與章小蕙有一段轟動的婚姻，當年他相當風光，還投資樓市，可惜1997年遇上亞洲金融風暴，他所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發，負債逾2億港元的鍾鎮濤在2002年申請破產，他和前妻章小蕙的婚姻也宣告結束。其後鍾鎮濤認識了小他20歲的范姜素貞，女友不但不離不棄，還幫他處理工作上的大小事情及打理財務，助他捱過破產低潮，2006年破產令解除，鍾鎮濤亦成功翻身，在內地撈得風生水起，更有報道如今鍾鎮濤身家過億！

鍾鎮濤在2014年與范姜結婚了。（鍾鎮濤微博圖片）

鍾鎮濤和范姜非常恩愛。（微博圖片）

即使歷經波折後重回富貴，但鍾鎮濤始終維持貼地本色，平日最愛幫襯大排檔、茶餐廳及街道小店，甚至過去曾多次被網民拍到在逼狹茶記裡與陌生人「搭枱」用餐，舉止自然隨和，難怪多年來一直深受街坊及歌迷愛戴。

鍾鎮濤平時愛光顧小店，並大方與網民合照。（小紅書）