璀璨之城｜張曦雯半裸露背晒側乳　露背畫面似有刪減網民感失望

TVB劇集《璀璨之城》今周踏入結局篇，萬眾期待張曦雯（Kelly）的半裸露畫面今日（4日）一集終於曝光。昨日（3日）一集講到高海寧誘吳卓羲床戰，不過轉頭就屈他強姦，而這一切都在張智霖的掌握之中，吳卓羲向他求饒，不過黑化了的他怎能如吳卓羲所願。

張曦雯（Kelly）的半裸露畫面終於曝光。(節目截圖)

張曦雯（Kelly）的半裸露畫面終於曝光。(節目截圖)

張曦雯半裸除衫代夫還債 慘遭張智霖嫌太瘦

張智霖更在吳卓羲及張曦雯面前說：「你搞我老婆，梗係畀你老婆我搞返。」最後張曦雯扯開自己的衣服，露出側乳，不過很快就被吳卓羲拉回來，不讓她脫衣服，還被張曦雯叫：「唔好掂我啊！」之後她繼續在張智霖面前脫下她的衣服，而鏡頭亦圍著張曦雯轉，可以見到張曦雯雪白的肩膀及美背，脫完後張智霖卻說了一句：「你太瘦！唔啱我！」

不過亦有網民指，這段戲的鹽花場面明顯有大量刪減，可能怕再受到輿論壓力，有點失望。

張曦雯半裸除衫代夫還債。(節目截圖)

張智霖畔著張曦雯。(節目截圖)

張曦雯慘遭張智霖嫌太瘦。(節目截圖)

張曦雯繼續在張智霖面前脫下她的衣服。(節目截圖)

張曦雯晒側乳衝擊眼球。(節目截圖)

受盡恥辱出浴崩潰痛哭 心死決裂吳卓羲

張智霖臨離開前還問吳卓羲：「我老婆係咪正啲？」張曦雯感到相當恥辱，邊跑邊拉回自己的衣服，頭也不回地離開房間。之後一幕就是張曦雯回到家後在洗手間內半裸地哭，她邊出浴邊哭，鏡頭以淚水、水花及霧氣，交代出她很委屈，但又無法改變，所以她選擇洗完澡後立即收拾行李打算離開吳卓羲。

張曦雯感到相當恥辱。(節目截圖)

受盡恥辱出浴崩潰痛哭。(節目截圖)

張曦雯回到家後在洗手間內半裸地哭。(節目截圖)