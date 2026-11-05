63歲葉世榮獻唱《長城》獲激讚　網民驚歎：可惜巔峰時期去了打鼓

近日，一段Beyond成員葉世榮在演唱會上的表演片段在網絡上引發熱議。在片段中，葉世榮身穿耀眼的金色流蘇閃片外套，內搭黑色亮片上衣與休閒長褲，手持紅色咪高風，在迷幻的煙霧與舞台燈光下傾情獻唱。片段中他正演唱Beyond的經典名曲《長城》，畫面中清晰可見他唱出「迷信的村莊」、「神秘的信仰」、「還有昨天的戰場」、「皇帝的新衣」等為人熟知的歌詞。他在台上台風穩健、全情投入，其紮實的唱功令不少網民大感驚喜，甚至引發網民感嘆並打趣指：「可惜巔峰時期去了打鼓」，認為他當年若更多參與主唱，同樣能大放異彩。

葉世榮獻唱《長城》獲激讚。（片段截圖）

葉世榮獻唱《長城》獲激讚。（片段截圖）

獻唱《長城》 隱藏唱功大獲好評

除了舞台上的精彩演出，現年63歲的葉世榮近年一直活躍於內地樂壇，積極開展個人音樂事業。在2026年，他正忙於舉辦《你中有我》全國巡迴演唱會。這場巡迴演唱會行程緊密，足跡涵蓋了合肥、上海、青島、鄭州、大連、武漢、重慶、南京、福州、廣州、貴陽、南昌、北京、成都以及濟南等多個城市。在演唱會的編排上，葉世榮通常會以個人爵士鼓獨奏（Drum solo）開場帶動全場氣氛，隨後再拿起結他自彈自唱《光輝歲月》等經典搖滾金曲。他更曾在合肥站的演出中，特意獻唱了黃家駒的遺作《真的相識過》。

為了紀念家駒54歲生忌，葉世榮曾出任發起人，舉辦一場《家駒....愛心延續慈善演唱會 2016 》。（微博圖片）

積極巡演獲頒終身成就獎

儘管已經年過六十，葉世榮在舞台上依然魄力十足，能夠連續演出兩個多小時。他在音樂上的長期堅持亦獲得了業界的肯定，於2024年底榮獲「中國新音樂排行榜音樂終身成就獎」。此外，他還創辦了音樂中心，致力於扶持新生代音樂人，將搖滾精神傳承給下一代。

定居內地變顧家好男人

在家庭生活方面，葉世榮於2011年底低調迎娶了比他年輕22歲的內地模特兒張偉鈴。兩人在2012年迎來了女兒的誕生，女兒現時已經14歲。目前，葉世榮一家三口定居內地，過著平穩安逸的生活。卸下搖滾巨星光環的他，在不工作的時候便會把時間全數投入家庭，陪伴妻子逛街與陪女兒讀書，享受踏實的家庭生活。