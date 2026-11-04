鍾志光拜祭黎彼得晒靈龕照14字哀悼故友　網民大讚有情有義

資深藝人鍾志光（鍾仔）在社交平台 Facebook 發文，透露自己前往拜祭已故好友黎彼得（原名黎成就）。鍾志光上載了黎彼得靈龕的照片，並附上14字悼文表達思念，吸引不少網民留言，讚賞其重情重義。



靈龕刻經典歌詞 鍾志光14字致敬

從鍾志光分享的照片中可見，靈龕上方標明籍貫「廣東 新會」，中間刻有黎彼得的原名「黎成就先生靈龕」，並列出其生卒年份「13.05.1950 ~ 05.08.2026」。靈龕兩旁刻有融入其作品與名字的對聯：「浪子心聲成就詞壇千載名，風中勁草笑看世事如棋局」，將《浪子心聲》、《風中勁草》及《世事如棋》等經典歌曲巧妙嵌入。靈龕前則貼心擺放了黎彼得生前最愛的燒賣點心、港式奶茶、鮮橙及飲品等祭品。

鍾志光14字致敬。（fb＠鍾志光）

靈龕前則貼心擺放了黎彼得生前最愛的燒賣點心、港式奶茶、鮮橙及飲品等祭品。（fb＠鍾志光）

鍾志光在貼文中寫道：「浪子半世詞作 成就一生精彩」，以短短14字總結黎彼得作為填詞人的精彩一生，同時展現出對故友的敬意與悼念。

鍾志光早前為黎彼得追思會打點。（盧振輝攝）

昔日合作建立情誼 網民大讚重情重義

鍾志光與黎彼得過往在演藝圈及劇集合作中建立起深厚情誼，私下亦保持交情。鍾志光在故友離世後特意抽空前去拜祭並發文紀念，不少網民看後紛紛留言，讚揚鍾志光「有情有義」、「重情重義」，並一同向已故的黎彼得致意。