留炎明熹大解放轉走性感路線　Deep V性感上陣：好想試唔同嘅造型

人氣歌手炎明熹（Gigi）一向以招牌齊蔭和青春可愛形象示人，不過自她離巢後，她就已經告別「齊蔭頭」。除了告別招牌齊蔭外，Gigi更轉換形象，嘗試大膽多變風格，昨日（4日）她出席商台舉辦的《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招時罕有以一身黑色大 Deep V的「大個女」性感造型亮相，令人眼前一亮。

炎明熹大deep v。(胡凱欣 攝)

炎明熹出席商台舉辦的《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招時罕有以一身黑色大deep v的「大個女」性感造型亮相。(胡凱欣 攝)

無懼心理關口 揭試戰衣搞笑內幕

Gigi被問到是否需要衝破心理關口時，她笑言：「其實又還好嘅，因為我都好想試唔同嘅造型，然後當時一試衫嘅時候都覺得幾靚，同埋仲有另外一件衫試嘅，但另外一件衫都靚，但係又好似好熱咁樣，所以最尾就揀咗呢個。」最終她選擇了這套「雖然都熱，但至少冇咁熱」的戰衣。

炎明熹無懼心理關口。(胡凱欣 攝)

渴望挑戰短髮 卻遭身邊人反對

除了衣着有突破，Gigi原來對髮型原來都有大膽想法，她透露自己一直想試剪短頭髮：「我一直都有想試呢個短髮，但係我唔知大家接唔接受。」不過她亦無奈表示，每次提出想剪短髮時，身邊人的反應都會覺得她還是比較適合長頭髮。

炎明熹渴望挑戰短髮 。(胡凱欣 攝)

成女歌手大熱 戒招牌口頭禪減壓

至於談到被網上統計指是今年女歌手獎的大熱，Gigi就搞笑地表示要轉換口頭禪，她坦言因為大家都知道她的招牌口頭禪是「順其自然」，最近被人勸阻不要再講，所以她決定改口講「隨遇而安」。Gigi成熟地表示，對她而言能夠奪獎是一個「Bonus」：「真係鼓勵，但係我又唔想自己太過於執著呢個位。」