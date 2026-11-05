陳康堤陷分手風波MC拒問候免二次傷害　霸氣護航：唔關心就係關心

歌手張天賦（MC）、洪嘉豪（Kaho）及湯令山（Gareth.T）昨日（4日）出席商台舉辦《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招，三位被指難得聚首一堂，MC即搞笑打斷：「唔係嘅，前幾日我都喺公司同嘉豪見過面，再前幾日我都同Gareth見過面嘅，同埋我哋係同一個做gym嘅教練。」被問到哪位最有成果時，MC即指是Gareth.T：「阿sir用上進心去形容佢，喺做gym嗰方面。」

歌手張天賦（MC）、洪嘉豪（Kaho）及湯令山（Gareth.T）。(胡凱欣 攝)

師妹陷分手風波 MC拒問候免二次傷害

今次他們率領師弟、妹到記者會，而當中包括小師妹陳康堤，最近因為她與黃澤林分手，黃澤林更被挖出「無縫接軌」譚旻萱。他們被問到有否關心一下康堤的情緒時，MC表示：「其實呢個位，我相信唔關心就係關心㗎啦。我相信佢喺近日因為呢一件事都非常之困擾，其實如果再問佢咪即係二次傷害。同埋可能本身如果冇傾起嘅，咁咪冇事囉，但係大家都討論嘅時候，可能就對佢又係一種困擾。佢係成年人，佢哋自己會處理佢哋自己感情嘅問題，無需要為佢去去諗啊。」

MC拒問候免二次傷害。(胡凱欣 攝)

洪嘉豪讚聰明狀態大勇 籲外界畀空間

洪嘉豪就覺得康堤很聰明：「佢咁聰明，一定handle到啦，唔需要擔心。（佢喺後台嘅狀態係咪同平時一樣？）神采飛揚，好靚女啊今日。」MC續說：「有人講就個狀態唔好，但係冇人講呢就好啲囉，咁就大家畀啲空間佢啦。」