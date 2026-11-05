吳敬浩做「禮儀先生」搶鏡獲封新一代男神　網民：TVB終於有靚仔

現年23歲的TVB新人吳敬浩（Justin）憑精緻俊朗的五官及高大的身形火速成為網民焦點，近日與另一位新人陳芷珊為全新煮食選秀節目《星廚》拍攝宣傳片。片中他換上多個造型，除了大展舞姿，更穿上型格廚師服，神還原謝霆鋒昔日的經典灑鹽手勢，宣傳片曝光後立即在網絡上引起極大迴響。

TVB新人吳敬浩（Justin）為全新煮食選秀節目《星廚》拍攝宣傳片。（片段截圖）

吳敬浩憑精緻俊朗的五官及高大的身形火速成為網民焦點。（片段截圖）

吳敬浩做「禮儀先生」勁搶鏡

吳敬浩近期人氣急升源於早前播出的慈善籌款節目《善心滿載仁愛堂2026》，當時他身穿西裝擔任「禮儀先生」，負責遞送支票雖然出鏡時間短暫，但憑高顏值而獲得觀眾關注。事後有不少網民截圖在社交平台上尋人，大讚他有日系少年感，更指：「有啲似木村拓哉細個」，吸引吳若希現身留言：「我第一眼見到佢都覺得好靚仔，快啲大叫佢入嚟做main cast啦」。

吳敬浩近期人氣急升源於早前播出的慈善籌款節目《善心滿載仁愛堂2026》，當時他身穿西裝擔任「禮儀先生」，負責遞送支票雖然出鏡時間短暫，但憑高顏值而獲得觀眾關注。（Threads）

事後有不少網民截圖在社交平台上尋人，大讚他有日系少年感。（Threads）

網民大讚：TVB終於有靚仔

擁有1米8身模特兒身形的吳敬浩，於2024年入讀第33期藝員訓練班後正式加入TVB，不單是樣貌身形出眾，更曾代表TVB出戰籃球錦標賽，並已在《愛回家之開心速遞》及《警聲百二秒III》中露面。有網民密切關注吳敬浩，除了表示「TVB終於有靚仔喇」，還推薦他參演《三代同堂》演出車婉婉兒子。

網民大讚吳敬浩有日系少年感，樣貌更有些少似年輕時期的木村拓哉。（IG/@kingho_801）

網民大讚TVB終於有靚仔。（IG/@kingho_801）