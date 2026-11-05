《膠戰》女神劉沛蘅度假大解放　着比堅尼曬日光浴大騷纖腰好身材

現年35歲的劉沛蘅（Hillary）近年憑ViuTV綜藝節目《膠戰》系列而人氣急升，憑甜美樣貌及自然不做作的性格深得觀眾喜愛。今年6月劉沛蘅在家中發生驚險意外，被獎座扑頭「爆缸」急送院縫針，經歷驚心動魄的血光之災後，劉沛蘅已康復，近日更飛赴外地度假放鬆，更於社交平台大派福利，大曬一系列火辣比堅尼靚相！

劉沛蘅（Hillary）樣貌甜美。（IG@hillarylau）

甚有觀眾緣。（IG@hillarylau）

度假。（IG@hillarylau）

度假。（IG@hillarylau）

劉沛蘅外遊度假大派福利 比堅尼上陣騷纖腰好身材極養眼

劉沛蘅在社交平台分享多張度假照，並寫道：「偶爾讓自己從頻率太快的世界裡『離線』一下❤️」相中所見，出外度假的她心情大靚，身穿啡色拼粉紅邊的比堅尼泳衣坐在泳池邊的躺椅上享受日光浴，盡騷小蠻腰及白滑美肌，豐滿上圍呼之欲出，身段線條極為勻稱誘人！大批網民及圈中好友狂按讚留言：「平時收收埋埋，原來身材咁好」、「健康性感」！

曬日光浴。（IG@hillarylau）

大騷好身材！（IG@hillarylau）

大騷好身材！（IG@hillarylau）

大騷纖腰！（IG@hillarylau）

劉沛蘅被獎座扑頭「爆缸」急送院縫針 公開3.5cm傷口險破相

劉沛蘅在出道時有「模界薛凱琪」之稱，是熊黛林及Angelababy（楊穎）的同門小師妹，初期以拍廣告為主，近年積極參與影視作品，更因主持ViuTV遊戲節目《膠戰》而成功入屋。今年6月劉沛蘅自爆被獎座扑親頭，流血不止，更要入醫院縫針：「人生第一次爆缸，第一次入醫院聯針，不幸之中嘅大幸係受傷位置啱啱好，前多少少或者後多少少都大鑊🥶」劉沛蘅透露「罪魁禍首」是家中的愛貓，最後在額頭近髮際線位置留下3.5cm傷口，但幸無大礙！

劉沛蘅在出道時有「模界薛凱琪」之稱。（IG@hillarylau）

好Fit！（IG@hillarylau）

水着照！（IG@hillarylau）

劉沛蘅自爆被獎座扑親頭，流血不止，更要入醫院縫針。（IG截圖）

劉沛蘅透露「罪魁禍首」是家中的愛貓，但她就完全沒有怪責的意思。（IG截圖）