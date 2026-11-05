41歲周秀娜暴瘦身材再跌Watt　眼窩凹陷嚇壞網民健康令人擔憂

現年41歲的周秀娜（娜姐）於千禧年代憑著完美誘人身材俘虜一眾粉絲，其後收起性感專注拍戲發展影壇事業，於2017年上映的電影《29+1》中演技獲得肯定，成功轉型為實力派演員。近年周秀娜的身形變化屢成焦點，被指因愈來愈瘦變皮包骨，就連當年寫真中的驕人身材都「大跌Watt」。近日有網民捕獲娜姐出席新戲《第四幕》首映宣傳時，被發現瘦得誇張，隨即引起網民熱議。

周秀娜於千禧年代憑著完美誘人身材俘虜一眾粉絲。（寫真照片）

周秀娜成功轉型為實力派演員。（IG/@chrissienana）

近年周秀娜的身型變化屢成焦點，被指因愈來愈瘦變皮包骨。（IG/@chrissienana）

周秀娜暴瘦眼窩凹陷

近日有網民捕獲周秀娜出席新戲《第四幕》首映，當日她以一襲黑色露肩長裙現身，身形明顯暴瘦。活動過後周秀娜特別留下來跟粉絲閒聊，期間對粉絲索取簽名及合照都有求必應，親民又貼地。不過當周秀娜望著鏡頭時，面相突然一變，瞪眼一刻眼窩凹陷，跟過去甜美的樣貌分別極大。

近日有網民捕獲周秀娜出席新戲《第四幕》首映，當日她以一襲黑色露肩長裙現身，身形明顯暴瘦。（小紅書）

當周秀娜望著鏡頭時，面相突然一變，瞪眼一刻眼窩凹陷。（小紅書）

周秀娜健康令網民擔憂

有大批網民看到片段後，都表示被周秀娜的最新近況嚇到，更表示：「那個眼睛 真的有點嚇人」、「點解佢隻眼咁嘅？😭」、「太瘦了」、「肯定冇人估到係今時今日嘅娜姐樣」、「眼睛很可怕」。不過有網民看到周秀娜瘦了很多，擔憂其身體狀況，更認為眼睛凸出有可能是甲狀腺出現了問題，更勸她好好休息：「可能是甲狀腺」、「看著有點累 多多休息」。