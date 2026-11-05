梁詠琪忙演唱會綵排 雙眼零倦容 1招擊退眼乾眼矇 水潤有神

影唱雙棲的天后梁詠琪（Gigi），多年來在舞台與大銀幕上始終保持着無可取代的魅力。作為全方位巨星，她經常要熬夜熟讀劇本、應付密集的巡迴演出與拍攝日程，加上長期面對強烈的舞台燈光及鎂光燈，雙眼承受的壓力絕對超乎常人。然而，每次見到Gigi，她的雙眼依然保持「電力十足」，完全沒有出現疲勞、紅筋或黑眼圈等歲月痕跡！現代人機不離手，長時間對着手機、平板與電腦螢幕，當中釋放的高能量藍光會直達眼底黃斑部，產生大量自由基並引發氧化作用，對視網膜細胞造成不可逆轉的傷害。想要像Gigi一樣時刻保持雙眼水潤年輕、視力高清，到底有何秘訣？



無論在多強烈的鎂光燈與舞台燈光下，Gigi的眼神始終充滿電力。有了醫學級護眼配方的全面保護，讓她時刻保持視力高清、對焦精準，雙眼完美Keep住年輕狀態，散發天后魅力！

1分鐘自測！你是否已中眼退化危機？

隨着年紀增長，加上藍光及環境污染等外在因素，眼睛退化隨時提早報到！即花1分鐘自我檢視，看看你是否已經出現以下眼退化警號：

• 眼乾疲勞：經常感到眼睛疲勞、眼乾澀刺眼、眼癢，甚至戴隱形眼鏡時感到不適。

• 視力變差：出現近視加深、老花、夜視力變差，甚至晶體混濁或黃斑部退化等問題。

• 分泌失衡：經常爆紅筋、淚水分泌失衡，或眼前出現揮之不去的飛蚊問題。

如果出現上述情況，代表你的眼睛已經發出求救訊號，單靠滴眼水只能獲得短暫紓緩，無法從根源解決退化問題！

Gigi經常要閱讀劇本及面對鎂光燈，但雙眼依然Keep住年輕水潤，全靠她懂得及早為眼睛補充針對性的極潤營養。

Gigi親身分享！告別眼矇眼乾 雙眼Keep住年輕

面對無可避免的強光與螢幕傷害，Gigi選擇了100%日本製的「Return護目養潤配方 (Super Rich) 」作為她的護眼後盾。這款獲獎的醫學級天然成分配方，榮獲日本政府GMP認證，素食者亦適用，為她徹底解決了眼乾與眼退化的煩惱。

在鎂光燈四射的舞台上又唱又跳，對雙眼的專注力與抗疲勞能力要求極高。Gigi憑藉「視力高清」的絕佳狀態，無懼強烈刺眼的舞台燈光傷害，時刻精準捕捉鏡頭與觀眾互動，盡展全方位巨星的無比活力！

作為真實用家，Gigi分享道：「以前長時間閱讀劇本或使用手機，雙眼很容易感到乾澀並出現紅筋，甚至會有眼矇情況，需要滴眼藥水。但自從服用了Return護目養潤配方之後，明顯感覺到雙眼變得更水潤，不再容易疲勞、眼乾！最令人驚喜的是，它還幫助我促進眼部血液循環，連黑眼圈也淡化了。現在即使每天面對猛烈的燈光，都不會再出現光暈，雙眼依然能夠保持高清明亮，真正做到Keep住年輕！」

3大升級極潤配方！10 大成分全方位護眼

Return護目養潤配方 (Super Rich) 打破坊間單一藍莓花青素功效不全面的盲點，特別注入10大極潤護目成分，並迎來3大超強升級，徹底擊退眼退化問題：

產品中的黑加侖子多酚蘊含藍莓缺乏的D3R及C3R花青素，護眼功效更佳，能有效淡化黑眼圈及提升夜視力。

• 升級一：黑加侖子獨有花青素比藍莓更強大

配方加入了黑加侖子多酚，研究顯示其含有高濃度的D3R及C3R蘆丁糖甙類花青素，這是藍莓所沒有的！臨床證實能有效提升夜視能力、減少眼肌緊張及預防「近視化」，同時能促進血液微循環，有效淡化黑眼圈。

• 升級二：日本專利Lutemax2020提取物抗藍光傷害

採用黃金濃度比例10:2的葉黃素及玉米黃素。臨床證實其游離型態微細分子，比一般酯化型葉黃素的吸收率高出23%！能有效抵抗藍光及紫外線對黃斑部的損傷。

• 升級三：高濃度北歐藍莓花青素VMA 300mg

攝取北歐藍莓中的C3G花青素，能促進視網膜「視紫質」組成，是維持清晰視力的關鍵。有效改善對焦調節機能，解決眼乾、眼澀及紅筋。

配方更配合蝦青素、小米草（影像清晰抗眼矇）、千里眼之木（抗老花）及維他命B群等，提供比維他命E高550倍的極致抗藍光、抗氧化保護！

臨床數據實證！對焦力提升2.5倍 逾九成人認同改善乾澀

臨床研究紀錄顯示，服用1星期後，眼睛乾澀及疲勞問題開始錄得初步改善，眼乾情況大幅減少達50%，雙眼回復水潤；持續服用2星期，改善了眼攰、眼矇情況，；而至第1個月，提升視力清晰度，其遠近距離的對焦能力測試得分更提升了2.5倍。調查更指出，高達98%用家認同眼睛整體健康狀況提升，96%認同改善眼矇疲勞，93%認同減退乾癢紅筋！

萬寧限時買3送1！入手Gigi同款護眼法寶

想雙眼好似Gigi一樣時刻保持水潤明亮、視力高清？千萬不要錯過11月6日至11月19日的激抵優惠！於推廣期內，於全線萬寧門市及官網選購Return護目養潤配方 (Super Rich) 享買3送1優惠，平均每件只需HK$299.3（原價HK$399／件）！立即為雙眼補充極潤營養，逆轉眼退化，重奪視力高清！

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