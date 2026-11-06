周嘉儀展現超強氣場練馬師廖康銘親自匯報　由公屋妹蛻變豪宅馬主

前無綫「最美新聞女主播」周嘉儀自轉戰金融界後，事業屢創高峰，近年更晉身馬主行列躋身上流社會。近日一段她現身馬場為名下愛駒督戰的片段曝光，片中獲練馬師廖康銘親自作賽後匯報的她，神情專注且霸氣外露，盡顯超級女強人氣場。由昔日的葵涌公屋基層，蛻變為今日豪花逾6萬元養馬的證券行總監，周嘉儀的傳奇上位之路再次成為大眾焦點。



周嘉儀經常曬馬！（IG/@venuskychow）

練馬師親自匯報 氣場全開

前無綫新聞主播周嘉儀日前現身馬場為名下愛駒督戰，其名下愛駒「天下寵兒」相隔短時間再度披甲出戰第四班賽事，最終在強手林立下跑獲第四名。賽後，有網媒拍得片段，練馬師廖康銘主動步向周嘉儀進行賽後匯報。身穿白色優雅外套的周嘉儀在聆聽講解時神情專注、態度嚴謹，眼神與舉手投足間盡顯幹練霸氣，展現出強烈的超級女強人氣場。

周嘉儀氣場愈來愈勁。(ig@venuskychow)

周嘉儀是一代新聞女神，曾有「翻版桂綸鎂」之稱。（電視截圖）

豪花逾6萬養馬 盡顯高管身價

近年周嘉儀成功由螢幕前主播轉戰金融界，氣場與地位越發強大。作為目前交由廖康銘馬房訓練的「天下寵兒」馬主（該駒原屬沈集成馬房，後轉投廖康銘馬房），她每月需承擔約6萬餘元的馬匹基本養育及訓練費。片段中她與練馬師交流時表現得落落大方，賽後隨即優雅離場，盡顯商界高管的自信與風範。

周嘉儀亦有不少Hermès手袋！（IG/@venuskychow）

由最美主播到金融女強人

回顧周嘉儀客觀的上位歷程，可謂是一部憑實力逆襲的奮鬥史。早年出身於葵涌公屋的她，2004年畢業於香港浸會大學新聞系，2005年加入無綫電視擔任主播，期間主持過《晚間新聞》等重點節目，並憑藉出眾外貌獲得「最美新聞女主播」美譽。2015年離巢後，她正式跨界進入金融圈，曾任興業證券市場拓展部聯席董事，現時出任華盛證券市場部總監。隨著事業蒸蒸日上，她於2023至2024馬季正式晉身香港賽馬會馬主行列，更搬入豪宅過著優質富貴生活，一步一步由公屋背景蛻變為今天的金融界超級女強人。

周嘉儀近年頻頻出入馬場，如今更正式榮升馬主。

周嘉儀轉行後，行頭大升級，經常大曬不同款式的Hermès手袋，10萬8萬一個走唔甩。（網上圖片）