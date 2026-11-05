何超雲大露背為好友慶生 懶理鬍鬚男新歡惹官非情變疑雲極Fit
賭王何鴻燊三房長女何超雲（Florinda）近年感情生活再度成為外界焦點，去年與任職高級消防隊長的Douglas分手後，被爆戀上鬍鬚男新歡Jony Su，兩人經常周遊列國，愛得甜蜜。早前何超雲突然在社交平台發布全黑圖片兼大呻「筋疲力盡」，其後中秋節豪宅BBQ派對又全程不見鬍鬚男新歡蹤影，引發外界猜測兩人感情觸礁。不過何超雲未有理會外界傳言，日前她就在IG大曬為好友慶生的靚相，身穿黑色大露背晚裝的她身材極Fit，心情大靚！
何超雲性感現身為好友慶生 大曬白滑玉背展名媛氣場
相中所見，何超雲當晚悉心打扮現身高級餐廳，她身穿一襲黑色修身連身晚裝，側面及背面近乎直開至腰間，大騷白滑玉背，何超雲將長髮紮成俐落的高馬尾，配搭金色耳環，側顏線條精緻立體，整個人身形勻稱修長，氣色紅潤，散發自信名媛魅力！何超雲當晚為好友慶祝生日，兩人頭貼頭攬到實合照，私交甚篤。而何超雲好友Vincent Choi更大有來頭，是知名時尚雜誌《Harper's BAZAAR》香港版總編輯。
何超雲分手後火速戀鬍鬚男新歡 周遊列國愛得甜蜜
何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但去年她清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。去年11月何超雲為好友慶祝生日時，身邊驚現一位鬍鬚男，爆出新戀情。雖然何超雲一直未有公開認愛，但就逐步讓男友曝光，據知型男新歡Jony來自台灣，兩人早於去年7月已同遊泰國，同年8月又到葡萄牙及法國旅行，更在巴黎鐵塔下手持紅色心心氣球合照，到10月的京都之行，何超雲同Jony換上和服影靚相，Jony更留言：「6 months still my favorite view.」可見當時兩人已拍拖半年。
Jony Su被起底真身係地產經紀 疑曾捲法律糾紛
今年7月何超雲曬出與Jony的合照，大方放閃，而Jony亦隨即被起底，有報道指他早年曾與友人創立新型態音樂派對品牌，專門尋找神秘場地舉行派對同展覽，之後再創辦豪華房地產銷售品牌，主力銷售由台灣貴客珍藏的限定釋出豪宅，近年又拓展日本豪宅買賣，更有意進軍香港的頂級豪宅市場。不過據台灣傳媒報道，一名台灣貴婦爆料指Jony Su只是一名地產經紀，其後有報道指出，發現一名英文名字與背景相同的蘇姓男子曾捲入法律糾紛，判決書顯示該男原為知名代銷公司員工，離職後轉任新公司副總經理並以「Jony Su」名義經營YouTube頻道，卻因擅自使用前僱主的廣告文宣而被控違反《著作權法》，最終被法院判處侵害他人著作財產權處拘役50日，其所屬公司亦因「僱主監督不周」被罰款7萬元新台幣。