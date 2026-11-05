何超雲大露背為好友慶生　懶理鬍鬚男新歡惹官非情變疑雲極Fit

賭王何鴻燊三房長女何超雲（Florinda）近年感情生活再度成為外界焦點，去年與任職高級消防隊長的Douglas分手後，被爆戀上鬍鬚男新歡Jony Su，兩人經常周遊列國，愛得甜蜜。早前何超雲突然在社交平台發布全黑圖片兼大呻「筋疲力盡」，其後中秋節豪宅BBQ派對又全程不見鬍鬚男新歡蹤影，引發外界猜測兩人感情觸礁。不過何超雲未有理會外界傳言，日前她就在IG大曬為好友慶生的靚相，身穿黑色大露背晚裝的她身材極Fit，心情大靚！

何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚。（IG@florinda.ho）

去年12月何超雲同男友Jony入場睇楊千嬅演唱會，大方合照。

今年7月公開頭貼頭合照，甜蜜指數爆燈！（IG截圖）

何超雲在IG限時動態貼出全黑圖，僅寫上一個英文單字「exhausted」，直指筋疲力盡。（IG截圖）

中秋節豪宅BBQ派對又全程不見鬍鬚男新歡蹤影。（IG@florinda.ho）

何超雲性感現身為好友慶生 大曬白滑玉背展名媛氣場

相中所見，何超雲當晚悉心打扮現身高級餐廳，她身穿一襲黑色修身連身晚裝，側面及背面近乎直開至腰間，大騷白滑玉背，何超雲將長髮紮成俐落的高馬尾，配搭金色耳環，側顏線條精緻立體，整個人身形勻稱修長，氣色紅潤，散發自信名媛魅力！何超雲當晚為好友慶祝生日，兩人頭貼頭攬到實合照，私交甚篤。而何超雲好友Vincent Choi更大有來頭，是知名時尚雜誌《Harper's BAZAAR》香港版總編輯。

大露背！（IG截圖）

好Fit！（IG@florinda.ho）

兩人頭貼頭攬到實合照，私交甚篤。（IG@florinda.ho）

許願。（IG@florinda.ho）

生日快樂！（IG@florinda.ho）

何超雲分手後火速戀鬍鬚男新歡 周遊列國愛得甜蜜

何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，但去年她清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。去年11月何超雲為好友慶祝生日時，身邊驚現一位鬍鬚男，爆出新戀情。雖然何超雲一直未有公開認愛，但就逐步讓男友曝光，據知型男新歡Jony來自台灣，兩人早於去年7月已同遊泰國，同年8月又到葡萄牙及法國旅行，更在巴黎鐵塔下手持紅色心心氣球合照，到10月的京都之行，何超雲同Jony換上和服影靚相，Jony更留言：「6 months still my favorite view.」可見當時兩人已拍拖半年。

Douglas成功融入超雲的生活。（IG@florinda.ho）

不過去年何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。（IG@florinda.ho）

去年11月何超雲為Vincent慶祝生日時，身邊就出現了一位鬍鬚男，對方更從後攬住她，表現親密，因而惹來網民猜測男方是何超雲的新歡！（IG截圖）

去年7月已同遊泰國。（IG@florinda.ho）

同年8月兩人又到葡萄牙及法國旅行。（IG@florinda.ho）

在巴黎鐵塔下手持紅色心心氣球合照。（IG@florinda.ho）

Sweet！（IG圖片）

10月京都之行。（IG@florinda.ho）

Jony Su被起底真身係地產經紀 疑曾捲法律糾紛

今年7月何超雲曬出與Jony的合照，大方放閃，而Jony亦隨即被起底，有報道指他早年曾與友人創立新型態音樂派對品牌，專門尋找神秘場地舉行派對同展覽，之後再創辦豪華房地產銷售品牌，主力銷售由台灣貴客珍藏的限定釋出豪宅，近年又拓展日本豪宅買賣，更有意進軍香港的頂級豪宅市場。不過據台灣傳媒報道，一名台灣貴婦爆料指Jony Su只是一名地產經紀，其後有報道指出，發現一名英文名字與背景相同的蘇姓男子曾捲入法律糾紛，判決書顯示該男原為知名代銷公司員工，離職後轉任新公司副總經理並以「Jony Su」名義經營YouTube頻道，卻因擅自使用前僱主的廣告文宣而被控違反《著作權法》，最終被法院判處侵害他人著作財產權處拘役50日，其所屬公司亦因「僱主監督不周」被罰款7萬元新台幣。

何超雲與男友Jony自拍拖以來密密旅遊度假。（IG截圖）

慶祝生日。（IG@florinda.ho）