胡諾言熱愛運動無懼勞損？自揭超強關節保養秘技「謢關更要護骨」

有留意開胡諾言（胡仔）社交平台的讀者，都知道他極度熱愛長跑及各項高強度運動，經常與一眾圈中好友四出挑戰馬拉松。然而，長年累月的運動習慣，即使體能再好，關節與骨骼都無可避免會承受巨大壓力與積累勞損。胡仔坦言，隨着年紀增長加上運動強度有增無減，他亦曾遇上關節及骨骼卡關的困擾，深明單靠表面的紓緩已經不足夠，必須尋找更進階、更深層的護關節方法，才能繼續在跑道上挑戰極限！



胡諾言多年來堅持長跑習慣，但他坦言長時間的高強度運動對關節及骨骼負擔極大，必須及早進行深層保養，才能預防勞損及痛楚反覆發作。

備戰半馬兼顧陪仔放電！視強健骨骼為最大本錢

事實上，胡仔能夠時刻保持巔峰體能，絕對下過不少苦功。早前他不僅與與 無綫電視 (TVB) 順利續約順，近期正為一個全新的電視節目《夫妻肺片2》拍攝並擔任主持。除了工作拼搏，熱愛跑步的他今年3月更遠赴上海完成半馬賽事，體能令人驚嘆。作為圈中出名的好爸爸，胡仔日常還要陪仔仔四出放電、玩盡各種跑跳戶外活動；他深知要追得上仔仔的無窮精力，以及繼續挑戰各地馬拉松，一副強健的骨骼與靈活關節絕對是最大本錢！如果關節提早「投降」，便難以盡情享受這些珍貴的親子時光。

作為圈中出名的廿四孝爸爸，胡仔經常抽時間陪仔仔四出放電。他深知必須擁有一副靈活強健的關節與骨骼，才能追得上小朋友的無窮精力，盡情享受珍貴的親子時光。

關節痛反覆發作？拆解「軟骨、骨質、肌肉、神經」惡性循環

很多人面對長期關節痛、筋骨痠痺痛或坐骨神經痛反覆發作，都誤以為只是單純的「軟骨磨損」。事實上，隨着年齡增長與自然老化，關節退化是一個牽一髮動全身的惡性循環，由最初的軟骨磨損開始，逐漸引發骨質塌陷，繼而導致肌肉萎縮，最終造成神經受壓。

很多人日常行樓梯或運動時，經常感到膝頭赤赤痛或痠軟無力。其實關節痛反覆發作，往往不單是軟骨磨損的警號，更可能是骨質塌陷、肌肉萎縮及神經受壓所引發的連鎖退化反應。

當軟骨變薄失去緩衝，硬骨便容易摩擦；同時骨質基底脆弱會導致結構鬆散塌陷；加上肌肉力量流失，無法有效支撐關節，最終壓迫周邊神經，引發刺痛、麻痺甚至火燒感等神經受損症狀。因此，要真正解決反覆痛楚，必須打破傳統思維，進行四大範疇的系統性修復！

胡仔早前與太太陳琪迎來結婚17周年，一家人幸福美滿。為了未來能陪伴家人走更長遠的路、到處遊歷，他對日常的關節及骨骼深層保養絕不妥協。

胡諾言進階保養法寶 Return關節骨骼特強再生配方

一直非常重視關節健康的胡仔，多年來都是Return關節產品的星級代言人與真實用家。隨着對運動表現的要求愈來愈高，他近期轉用了100%日本製的 「Return SUPER JOINT EX關節骨骼特強再生配方」，以更強大的科研成分，同時針對軟骨修復、骨質鞏固、肌肉力量做深層保養，由「只護關」加強至「護關又護骨」，為高強度運動同親子時光打好更穩陣的底子。

早前胡仔再次為Return拍攝全新廣告，為了在鏡頭前展現最完美的體態，他更自備啞鈴到現場狂操肌，時刻保持巔峰的體能狀態！

這款突破性的醫學級精準標靶配方，首創「四大範疇系統修復」機制，集齊八大活性成分，全方位切斷關節痛的惡性循環：

• 修補軟骨（專利 UC-II®）：採用非變性二型膠原蛋白，能精準追蹤受損部位，再生加厚軟骨，潤滑關節。臨床實證，其止痛效果比傳統「葡萄糖胺＋軟骨素」高出 3 倍！

• 強化骨質（天然冰島海藻鈣＋TRISORB極致吸收）：獨特蜂巢式多孔結構的天然海藻鈣，配合益生菌、益生元及CPP活性肽，透過「腸骨軸」提升鈣質吸收率，科研顯示能大幅提升骨骼細胞效率達300%，支撐軟骨基底防塌陷。

• 強化肌肉對抗萎縮（專利橄欖山楂酸 MA）：針對提升肌肉力量，為脊椎及椎間盤提供「天然避震」，重建動態支撐，並有效改善新舊患深層痛楚及減輕坐骨痛。

• 極速止痛舒緩神經（γ-穀維素＋晶球薑黃素）：深度修復受壓神經，阻斷刺痛、麻、痺，快速抗炎止痛，紓緩長期勞損引發的痠痛。

突破傳統單一補軟骨的局限，Return 關節骨骼特強再生配方透過四大再生引擎直擊筋骨及坐骨痛，由修復軟骨、強化骨質、強化肌肉到修復神經，全方位逆轉退化。

用家實證1星期極速止痛 擊退神經酸痛麻痺

根據真實用家體驗，Return 關節骨骼特強再生配方有循序漸進的顯著修復效果。用家一致認同服用1星期後，便能發揮極速止痛及抗炎效果，紓緩神經刺痛及麻痺感；持續服用2星期，能開始修補軟骨及鞏固骨質，顯著改善關節靈活度與僵硬問題；持續服用1個月，更可全面提升肌肉力量與骨質密度，加強動態支撐，大幅降低舊患復發機會！

無論你是像胡仔一樣的運動愛好者、受坐骨及五十肩困擾的人士、體力勞動者，還是關節退化或筋骨痠痛的中老年人，這款無藥性、無依賴性的配方都是你的最強後盾。

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