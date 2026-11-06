劉嘉玲攜建築師姪仔亮相名流活動 名校畢業高大靚仔盡顯大將之風
撰文：董欣琪
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影后劉嘉玲與影帝梁朝偉結婚多年，享受二人世界，一向十分痛錫姪仔劉兆恩（Jeff）。劉兆恩不但高大靚仔，畢業於英國名牌大學建築系的他更是一位學霸，近年劉嘉玲不時帶同姪仔出入各大名流社交場合與品牌頂級活動。日前高級珠寶品牌Cartier在虎豹別墅舉行活動，劉嘉玲便帶同劉兆恩齊齊現身，二人同框合照氣場十足！
劉嘉玲攜姪仔劉兆恩亮相 透視喱士高貴美艷閃爆全場
劉嘉玲在社交平台分享活動現場照，身穿黑色閃片外套搭配黑色透視喱士開衩裙的她，大騷白滑修長美腿，性感又不失霸氣女王風範。劉嘉玲當日配戴了全套名貴鑽石高級珠寶，極具份量，璀璨奪目，狀態極佳。同場亮相的姪仔劉兆恩身穿一襲剪裁合身的深灰色雙排扣西裝，內搭白色襯衫，身形高大的他站在巨星姑媽身旁毫不怯場！
劉兆恩英國名校畢業 回港發展成註冊建築師
劉兆恩在2017年畢業於英國著名學府諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，當時劉嘉玲都有專程飛去英國參加畢業典禮。劉兆恩學成回港投身建築界，今年8月劉嘉玲在IG大曬合照，祝賀姪仔正式成為香港註冊建築師：「掌聲送給我們家的大建築師Jeff！🎉你的努力與才華有目共睹。未來的設計圖交給你，去大膽定義屬於你的空間與時代吧，繼續閃閃發光！🌟」劉嘉玲與梁朝偉膝下無兒，對劉兆恩視如己出，不時帶他出席名流晚宴，外界猜測姪仔將來極有可能繼承近10億身家！今次姑姪二人再度高調合體出席頂級奢華活動，隨即引發網民熱議，紛紛大讚：「姪仔愈大愈有型」、「很有大將之風」、「名副其實的豪門接班人」！