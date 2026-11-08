徐濠縈未受陳康堤黃澤林分手風波影響　宣布成功考獲棍波車牌

歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance），早前證實與香港網球一哥黃澤林（Coleman）半年情告終，男方隨後火速撻着「籃球女神」譚旻萱（Mandy），引發「無縫接軌」猜測，掀起全城熱議。事後有眼利網民發現，除了康堤之外，Eason與徐濠縈亦雙雙Unfollow黃澤林的社交平台帳號，一家三口同一陣線！雖然事件持續發酵，但徐濠縈未受女兒感情風波影響心情，日前她在社交平台分享喜訊，宣布自己成功考獲輕型貨車（棍波Van）駕駛執照！

陳奕迅一家。（IG截圖）

陳康堤與黃澤林半年情告終。（IG截圖)

康堤出席活動後回應現時的感情狀況，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」（葉志明 攝）

黃澤林被爆與譚旻萱（Mandy）無縫接軌。（影片截圖）

康堤出席《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。

徐濠縈考獲棍波車牌 難掩興奮揚言：可以兼職揸GoGoVan

徐濠縈在IG限時動態曬出現身位於「港島安全駕駛中心」的照片，頭戴灰色Cap帽的她，手持考核合格成績單，與教練開心合照留念，成功考取「棍波Van仔」牌照的徐濠縈難掩興奮，寫道：「阿媽我得咗啦😆🙌💪可以兼職揸GoGoVan💨」更曬出一架停泊在戶外停車場的白色豐田客貨車，並寫道「my棍波van💨」，足見她對學車成果相當自豪！

徐濠縈考獲棍波車牌。（IG截圖）

徐濠縈考獲棍波車牌。（IG截圖）

陳奕迅徐濠縈全家連成一線齊心護女 霸氣割席黃澤林

有指當初Eason一手促成陳康堤與黃澤林拍拖，身為網球愛好者的Eason昔日常與黃澤林練波，康堤不時陪爸爸到球場，因而與黃澤林結緣，今年5月Eason同康堤更飛到巴黎為黃澤林出戰法網外圍賽打氣。可惜兩人戀情僅維持半年就告吹，男方更火速換畫，雖然Eason與徐濠縈未有公開發聲，但就雙雙Unfollow黃澤林的社交平台帳號，一家三口同一陣線。

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

陳奕迅傳為女兒媒人。（影片截圖）

黃澤林激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃。（IG@coleman_wong）

徐濠縈同陳康堤現身巴黎時裝周。（IG@_constancec_）