ERROR@肥仔與黎明新歌被指暗藏粗口諧音　親解：黎生覺得盞鬼

ERROR成員肥仔（梁業）與阿Dee（何啟華）今日（5日）現身銅鑼灣希慎廣場，出席滙豐保險「The Pickleball Club」活動，同場遇上早前合作MV的前輩張繼聰及謝安琪（Kay）夫妻檔。肥仔與Dee哥受訪時發揮搞笑互窒本色，由打波分心講到買保險、籌備粉絲見面會，肥仔更因抱恙聲沙遭Dee哥連環毒舌嘲諷，場面爆笑。

ERROR成員肥仔（梁業）與阿Dee（何啟華）今日亦有現身銅鑼灣希慎廣場出席活動。 （葉志明攝）

粉絲見面會招募新人證婚 打破傳統「不宜嫁娶」禁忌

提到ERROR即將籌備粉絲見面會，二人透露內容交由製作團隊構思，但目前正公開招募一對新人到現場接受ERROR的祝福與「證婚」。阿Dee笑指：「我哋擇嗰日喺通勝寫明係『不宜嫁娶』，所以非常難得！我哋希望打破傳統習俗，幫一對新人做一場最真實、最深刻嘅證婚儀式。」

被問到公開招募後反應如何，肥仔坦言目前尚未收到報名表格，阿Dee即時自嘲：「我哋係ERROR嘛，收唔到報名好正常！」肥仔隨後笑稱若最終無人報名，唯有考慮由ERROR內部自行頂上「結婚」完成環節。

阿Dee透露ERROR粉絲見面會正招募新人到場證婚，但該日親是通勝「不宜嫁娶」日子。 （葉志明攝）

歌詞被指暗藏粗口諧音 肥仔親解：黎生收貨覺得盞鬼

對於肥仔近日與天王黎明（Leon）首度攜手合作，推出全新輕快單曲《等我攬住你》。兩代歌手驚喜同框，更邀得音樂界「鬼才」林敏驄親自操刀填詞。歌曲推出後隨即洗版各大社交平台，但歌詞中的字眼亦被眼利網民指出疑似暗藏不少地道廣東話粗口諧音，肥仔稱：「其實份詞黎生收，佢覺得幾盞鬼，咁我梗係尊重佢。其實我可以參與，已經係一種成就。」

肥仔透露新歌填詞由黎明親自過目「收貨」，對方覺得「幾盞鬼」。 （葉志明攝）

阿Dee排舞台劇驚呼場地太大

至於阿Dee即將與女神李佳芯（Ali）合演270度大型舞台劇，他透露目前已排練了一星期左右，並驚呼舞台極度巨型：「個場真係好大，我哋第一次行台都忍唔住話：『喺度散步都喘氣呀！』」問到同場對住Ali會否分心，Dee哥自信爆棚笑言：「唔會，Ali可能畀我靚襯添，成個劇團最靚嗰個係我！」